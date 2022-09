Federer potvrdil, že na Laver Cupe bude hrať iba štvorhru

Bazilej 21. septembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer potvrdil, že na nadchádzajúcom Laver Cupe bude štartovať iba vo štvorhre. Na podujatí sa chystá ukončiť kariéru.



Štyridsaťjedenročný Federer sa na Laver Cupe predstaví v tíme Európy spoločne s Rafaelom Nadalom, Novakom Djokovičom, Andym Murraym a Casperom Ruudom. V tíme sveta budú mať zastúpenie Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Frances Tiafoe a Jack Sock. "Už dávnejšie bolo zrejmé, že nemôžem hrať dvojhru. Preto sa s kariérou nelúčim na mojom domácom turnaji v Bazileji. Spýtal som sa nehrajúceho kapitána mužstva Björna Borga, či to je v poriadku. On mi odpovedal, že sníva o tom, ako sa ešte raz predstavím na kurte. Vynasnažím sa, aby to tak bolo," informoval 20-násobný grandslamový šampión podľa DPA.