Federer s prehľadom postúpil do štvrťfinále dvojhry

muži - dvojhra - osemfinále:



Roger Federer (3-Švaj.) - Leonardo Mayer (Arg.) 6:2, 6:3, 6:3

Paríž 2. júna (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Trojka podujatia si v nedeľnom osemfinále bez ťažkostí poradila s Argentínčanom Leonardom Mayerom 6:2, 6:3, 6:3.Federer nepripustil žiadne komplikácie, v zápase nestratil jediné podanie a pripísal si 30 víťazných úderov v porovnaní so súperovými sedemnástimi. Skvelý výkon zavŕšil čistou hrou v záverečnom geme zápasu.Tridsaťsedemročný Federer je tretí najstarší štvrťfinalista na parížskej antuke v open ere. Celkovo sa predstaví medzi najlepšou osmičkou na grandslame 54-krát, dvanásty raz na Roland Garros. Do rovnakej fázy sa dostal aj pri svojej predošlej účasti v roku 2015.citovala Federera agentúra AFP.O semifinále zabojuje proti víťazovi duelu Stefanos Tsitsipas - Stan Wawrinka.