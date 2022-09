Federer sa chce rozlúčiť po boku Nadala: Bolo by to posolstvo

Londýn 22. septembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa na Laver Cupe v Londýne definitívne rozlúči so svojou bohatou a úspešnou kariérou. Na tlačovej konferencii pred piatkovým štartom podujatia uviedol, že je hrdý nielen na svoje úspechy, ale aj na to, že sa na vrchole udržal tak dlho. Špeciálne sa pripravoval na svoj posledný zápas, ktorým by mala byť štvorhra po boku Španiela Rafaela Nadala.



Štyridsaťjedenročný tenista oznámil svoj odchod do dôchodku minulý týždeň po 25 rokoch kariéry na Tour. Toto rozhodnutie v ňom vyvolalo horkosť. "Vždy chcete hrať navždy. Milujem byť vonku na kurte, rád hrám proti chalanom a milujem cestovanie. Nikdy som nemal pocit, že by to bolo pre mňa také ťažké. Všetko bolo perfektné. Milujem svoju kariéru z každého uhla pohľadu. Odchod do dôchodku je tá horšia časť. Ale viem, že to musí v jednom momente urobiť každý. Všetci musia opustiť túto hru. Bola to skvelá, skvelá cesta. Za to som naozaj vďačný," povedal Federer pre akreditované médiá.



Charizmatický Švajčiar bol od 2. februára 2004 do 17. augusta 2008 rekordných 237 týždňov za sebou na prvom mieste rebríčka ATP, pričom nazbieral 103 turnajových titulov, vrátane 20 grandslamových. "Určite som veľmi hrdý na to, čo som dokázal. Jedným z mojich veľkých momentov bol 15. grandslamový titul, keď som vo Wimbledone zdolal Peta Samprasa. Čokoľvek potom bol bonus. To bol rekord a potom to boli samozrejme ďalšie rekordy. Som veľmi šťastný, že som mohol vyhrať ďalších päť grandslamov a viac ako 100 turnajov. Všetky tie veci boli fantastické," zhodnotil Federer.



Federer, ktorý debutoval na okruhu ATP na turnaji v Gstaade v roku 1998, bol dominantnou silou v športe viac ako dve desaťročia. Popri skvelých číslach je hrdý aj na svoju dlhovekosť na vrchole. "Bol som známy tým, že som bol na začiatku kariéry dosť nevyspytateľný. Ak si pamätáte, bol som známy tým, že som nebol taký dôsledný. To, že som sa potom stal jedným z najkonzistentnejších hráčov všetkých čias, je aj pre mňa šokom. Pre mňa osobne to bol veľký úspech. Ľudia môžu posúdiť, či si myslia, že je to tak, ale pre mňa je to niečo, čo sa mi naozaj páčilo. Cením si, že som sa dokázal udržať na vrchole tak dlho a súťažiť na akomkoľvek turnaji, do ktorého som sa zapojil. Keď sa obzriem späť, má to pre mňa zvláštny význam, pretože som vždy hľadel na Michaela Schumachera, Tigera Woodsa a všetkých ostatných, ktorí zostali tak dlho na vrchole. Nechápal som, ako to dokázali."



Federer sa naposledy predstavil na kurte vo Wimbledone v roku 2021, kde postúpil do štvrťfinále dvojhry, v ktorom prehral s Poliakom Hubertom Hurkaczom. Dvadsaťosemnásobný víťaz podujatí ATP Masters 1000 priznal, že v budúcej sezóne chcel opäť súťažiť, ale jeho zranenie kolena sa ukázalo ako príliš náročné na zotavenie. "Začiatkom leta sa začal určitý proces, v ktorom sa snažíte dostať v tréningu na vyššiu úroveň a cítil som, že to začína byť ťažké. Takže v tom momente som vedel, že budúcnosť je v nedohľadne. Myslím si, že tenis je ťažký šport, do ktorého sa treba vrátiť úplne zdravý, pretože musíte byť schopný hrať dlhé zápasy, päť setov. Každý týždeň iné kontinenty, iné povrchy. Mentálne musíte byť stopercentne nastavený a je to ťažké. Potom príde možno najťažšia časť. Uvedomiť si, že toto je koniec," zdôraznil Federer.



Na tlačovej konferencii povedal, že sa snaží pripraviť sa na poslednú štvorhru. Naznačil, kto by mal byť po jeho boku. S Rafaelom Nadalom sa počas kariéry stretol vo vzájomných súbojoch 40-krát a priznal, že ak by to bol 36-ročný Španiel, bolo by to pekná bodka za kariérou. "Mohla by to byť celkom jedinečná situácia, ak by sa to stalo. Mali sme vždy rešpekt jeden k druhému, k rodinám, k našim trénerským tímom, vždy sme spolu vychádzali naozaj dobre. Mali sme pekný vzťah a myslím si, že by to možno bolo skvelé posolstvo nielen pre tenis, ale aj pre šport a možno aj mimo neho. Z tohto dôvodu si myslím, že by to bolo skvelé. Neviem, či sa to stane, ale myslím si, že to môže byť očividne špeciálny moment."



Tohtoročný Laver Cup sa koná v O2 Aréne v Londýne. Federer triumfoval v Británii osemkrát vo Wimbledone a dvakrát na turnaji majstrov. "Som šťastný, že sa môžem rozlúčiť v Londýne. Toto mesto je pre mňa výnimočné. Vždy som si tu užíval davy ľudí."



Tím Európy sa bude snažiť získať piaty titul v rade proti výberu sveta. Trojdňové podujatie sa bude konať od piatku do nedele.