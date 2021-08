Federer sa odhlásil z turnaja ATP Cincinnati Masters

Washington 5. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa odhlásil z nadchádzajúcich turnajov ATP v Cincinnati a Toronte. Ako dôvod uviedol pretrvávajúce problémy s operovaným kolenom.



"Tento krok rozprúdil diskusiu o tom, či sa 20-násobný grandslamový šampión predstaví na grandslamovom turnaji US Open," informovala agentúra AFP.



Federer, ktorý v nedeľu oslávi jubilejné štyridsiate narodeniny, nesúťažil od prehry vo štvrťfinále dvojhry na tohtoročnom Wimbledone, OH v Tokiu vynechal. Švajčiar získal svoj posledný grandslamový titul na Australian Open 2018.



Turnaj v Toronte sa začne v pondelok, podujatie ATP Cincinnati Masters 16. augusta, dva týždne pred štartom US Open v New Yorku. Federer je sedemnásobný víťaz zo Cincinnati, v Toronte získal dva tituly.



"V minulosti to bolo jednoduchšie, s pribúdajúcim vekom si musíte vyberať. Nemôžete hrať všade," napísal Federer nedávno na sociálnych sieťach.



V Toronte sa nepredstavia ani olympijský šampión z Tokia Alexander Zverev a finalista Wimbledonu Matteo Berrettini.