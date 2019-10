Federer sa po triumfe v Bazileji odhlásil z turnaja Masters v Paríži

Paríž 28. októbra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Paríži. Dôvodom je snaha sústrediť sa na novembrový turnaj majstrov v Londýne. Ešte v nedeľu po svojom desiatom triumfe na podujatí v rodnom Bazileji nebol stopercentne rozhodnutý, ale v pondelok po konzultáciách s jeho tímom potvrdil verdikt v metropole Francúzska neštartovať.



"Potrebujem byť úplne fit, pretože na okruhu ATP chcem hrať čo najdlhšie. Je mi ľúto mojich francúzskych fanúšikov. Ale uvidíme sa na budúcoročnom Roland Garros," citovala agentúra AP Federera, ktorý bol v Paríži nasadenou trojkou. Jeho miesto v pavúku hlavnej súťaže zaujme "lucky loser". Federer už mal dávnejšie zaistenú účasť na londýnskom ATP Finals, kde hrá osem najlepších hráčov vo svetovom rebríčku.



Tridsaťosemročný Švajčiar vybojoval v Bazileji už svoj 103. titul na okruhu ATP, keď vo finále zdolal mladého Austrálčana Alexa De Minuara 6:2, 6:2. Bol to pre neho štvrtý turnajový úspech v tomto roku. V rodnom meste má bilanciu 75 víťazstiev a iba 9 prehier a aktuálne ťahá 24-zápasovú šnúru úspešných duelov. Už iba šesť triumfov mu chýba k vyrovnaniu Američana Jimmyho Connorsa. "Ľudia si myslia, že sem iba prídem a robím si čo chcem, no nie je to také jednoduché. Občas sa tu zastavím a spomínam, cez čo všetko som musel prejsť," vyjadril sa Federer na mieste, na ktorom v minulosti robil zberača loptičiek.