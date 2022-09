Federer sa rozlúčil s kariérou prehrou vo štvorhre po boku Nadala

Rogera Federera z Tímu Európy objíma jeho hráčsky partner Rafael Nadal po ich dvojzápase na Laver Cupe proti Jackovi Sockovi a Frances Tiafoeovej v londýnskej O2 aréne v piatok 23. septembra 2022. Foto: TASR/AP





Laver Cup v Londýne:



Tím Európy - Tím sveta 2:2 po prvom dni



Casper Ruud - Jack Sock 6:4, 5:7, 10:7



Stefanos Tsitsipas - Diego Sebastian Schwartzman 6:2, 6:1



Andy Murray - Alex de Minaur 7:5, 3:6, 7:10



Rafael nadal, Roger Federer - Frances Tiafoe, Sock 6:4, 6:7 (2), 9:11

Londýn 24. septembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer na Laver Cupe v Londýne oficiálne ukončil aktívnu kariéru. V rozlúčkovej štvorhre spoločne so Španielom Rafaelom Nadalom prehrali s americkým párom Frances Tiafoe, Jack Sock 6:4, 6:7 (2)., 9:11. Tím Európy hral po prvom dni s Tímom sveta 2:2.Štyridsaťjedenročnému Federerovi sa splnilo želanie a v poslednom zápase kariéry nastúpil po boku svojho veľkého rivala. S Nadalom dokopy získali 42 grandslamových titulov. Na ATP Tour odohrali 40 vzájomných duelov, bilancia je 24-16 v prospech Španiela. V londýnskej štvorhre nebola núdza o exhibičné prvky, zaplnenú 02 arénu dvíhali zo sedadiel najmä výmeny na sieti.Prvý brejkbal prišiel až za stavu 4:4 pri podaní Nadala, Federer ho odvrátil nekompromisným smečom. V ďalšom geme švajčiarsko-španielsky tandem Američanov brejkol a prvý set získal vo svoj prospech. V druhom dejstve viedli Tiafoe so Sockom 3:1, no Federer s Nadalom vyrovnali na 3:3 a na rad prišiel tajbrejk, v ktorom dominovali Američania. O všetkom rozhodol záverečný supertajbrejk. V ňom mali Federer a Nadalom za stavu 9:8 k dispozícii mečbal, no nevyužili ho a ďalšie tri body sa stali korisťou Američanov.Federer počas emotívneho pozápasového rozhovoru neskrýval dojatie.uviedol Švajčiar, ktorý špeciálne poďakoval svojej rodine:Emócie lomcovali aj Nadalom:Federerovi vzdali hold aj premožitelia v záverečnom vystúpení.uviedol Sock.pridal sa Tiafoe.Federer vyhral vo dvojhre 103 turnajov najvyššej profesionálnej úrovne vrátane 20 grandslamvých. V historických tabuľkách je na ATP Tour na druhom mieste za Američanom Jimmym Connorsom, ktorý má v zbierke 109 trofejí. Federer osemkrát triumfoval vo Wimbledone (2003-2007, 2009, 2012, 2017), šesťkrát nenašiel premožiteľa na Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), v rokoch 2004-2008 vyhral US Open. V júni 2009 jedinýkrát zdvihol nad hlavu cennú trofej na Roland Garros a zavŕšil kariérny Grand Slam.V roku 2014 sa so švajčiarskym tímom tešil zo zisku Davisovho pohára, šesťkrát vyhral turnaj majstrov. V jeho zbierke úspechov chýba iba zlatá olympijská medaila vo dvojhre. Na OH 2008 v Pekingu triumfoval v debli so Stanom Wawrinkom, o štyri roky neskôr v Londýne prehral vo finále singla s Britom Andym Murraym.dodal Nór Casper Ruud, ktorý zvíťazil v úvodnej dvojhre Laver Cupu nad Sockom 6:4, 5:7, 10:7.