Federera ocenili, aplaudovala mu i princezná Kate

Londýn 4. júla (TASR) - Organizátori grandslamového turnaja vo Wimbledone v utorok ocenili Rogera Federera. Bývalý švajčiarsky tenista získal na trávnatých dvorcoch All England Clubu rekordných osem titulov vo dvojhre. Tisíce fanúšikov na centri pripravili 20-násobnému grandslamovému šampiónovi búrlivé ovácie. Tenisového velikána si prišla uctiť aj Kate, princezná z Walesu.



Počas slávnostného ceremoniálu sa na obrazovke objavil zostrih najpamätnejších momentov, ktoré zažil Federer vo svojej wimbledonskej "obývačke", vrátane osláv prvého titulu. "Keď raz ukončím kariéru, Wimbledon bude žiť ďalej. Je totiž väčší ako ktorýkoľvek z hráčov v tenisovej histórii. Teším sa na to, že keď raz zavesím raketu na klinec, budem sa môcť vrátiť do Wimbledonu, sadnúť si na terasu a vychutnať si šálku čaju," uviedol mladý Federer vo filme, ktorého zábery zverejnili v utorok.



Švajčiar sa stal vzorom pre mnohých mladých hráčov a hráčky. "Roger je legenda. Z každého úderu z jeho rakety vyžaruje ľahkosť," zdôraznila vo videu Tunisanka Ons Jabeurová, vlaňajšia wimbledonská finalistka. Austrálčan Alex de Minaur básnil o Federerovej elegancii na dvorci. Američan Taylor Fritz označil Federera za zdroj veľkej inšpirácie a Poľka Iga Swiateková, ženská svetová jednotka, za výnimočný tenisový fenomén.