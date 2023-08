Federič skončil ôsmy na dvojstovke, Bendová: Šampionát zvládol výborne

výsledky:



juniori:



200 m - finále: 8. Filip Federič 21,43 s/+1,0 m/s







juniorky:



400 m prek. – semifinále: 12. Rebecca Slezáková 59,36 (nepostúpila do finále, 4. v II. rozbehu 59,97), 14. Rebeka Žibritová 59,56 – osobný rekord (nepostúpila do finále, 6. v I. semifinále, 4. v III. rozbehu 59,74)



diaľka – kvalifikácia: 23. Renáta Vodnyánszká 596



10.000 m chôdza: 17. Terézia Kurucová 51:06,45, 19. Tamara Indrišková 52:15,89, 22. Paulína Avenová 52:57,66



Jeruzalem 9. augusta (TASR) - Šprintér Filip Federič obsadil ôsme miesto v behu na 200 m časom 21,43 sekundy na 27. juniorských majstrovstvách Európy v Jeruzaleme. Pre devätnásťročného šprintéra to bolo druhé finále v Izraeli, v utorok skončil šiesty na stovke.Federič vyštartoval v druhej dráhe dobre, zo zákruty vybehol v popredí, no potom naňho doľahla únava z predošlých štartov, na ktorú sa sťažoval aj po semifinále. V záverečných metroch sa pred neho dostal i Srb Nišič. Stal sa tretím Slovákom, ktorý postúpil do finále dvojstovky na MEJ, pred ním to dokázali Ján Gajdoš 5. v roku 2001 a Ján Tomko 7. v roku 1981. Titul si vybojoval víťaz stovky Poliak Marek Zakrzewski v osobnom rekorde 20,63 s a náskokom 34 stotín pred Spieringom z Holandska (20,97) a Talianom Groosom (21,01).povedala pre web atletika.sk Naďa Bendová, ktorá Federiča trénuje od jeho atletických začiatkov.skonštatoval Federič po dvojstovke pre webstránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).