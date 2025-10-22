< sekcia Šport
Fehérváry a Nemec asistovali pri víťazstvách svojich tímov
Devils dosiahli piaty triumf v rade.
Autor TASR
New York 22. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Seattlom 4:1 v nočnom zápase NHL. Sekundárnu gólovú prihrávku si pripísal aj obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktoré zvíťazilo na ľade Toronta 5:2. Devils dosiahli piaty triumf v rade.
Nemec sa podieľal na góle útočníka Jacka Hughesa, ktorý v 37. minúte zvýšil na priebežných 4:2 pre New Jersey. V závere zápasu napokon gólom do prázdnej bránky spečatil triumf „diablov“ a aj svoj hetrik. Nemec odohral 15:07 min., po šiestom zápase v sezóne má bilanciu 0+3.
Fehérváry asistoval pri góle mladíka Ryana Leonarda, ktorý v 21. minúte poslal Washington do vedenia 2:0. Keďže hostia sa neskôr presadili iba raz, tento gól sa ukázal ako víťazný. Slovenský obranca odohral 21:47 min., počas ktorých trikrát vystrelil na bránku. Po siedmich odohratých zápasoch má bilanciu gól a tri asistencie.
Duel New York Islanders - San Jose priniesol konfrontáciu jednotiek uplynulých dvoch draftov. Lepšie vyznel pre domáceho obrancu Matthewa Schaefera, ktorý získal dva kanadské body (1+1) a tešil sa z víťazstva 4:3. Útočník „žralokov“ Macklin Celebrini gólom v tretej tretine uzavrel skóre zápasu. Sharks prehrali všetkých šesť zápasov doterajšieho priebehu sezóny, z toho štyrikrát v riadnom hracom čase.
Kapitán Edmontonu Connor McDavid strelil na ľade Ottawy (3:2 pp) svoj prvý gól v sezóne. V 17. minúte v presilovke otvoril skóre a hoci Senators v úvode tretej tretiny vyrovnali z 0:2 na 2:2, napokon sa z triumfu po predĺžení tešili Oilers. Rozhodol o ňom obranca Jake Walman, pre ktorého to bol prvý zápas v sezóne. Ottawa prehrala piaty duel zo siedmich, Edmonton zvíťazil prvýkrát po troch prehrách.
Vancouver prehral v Pittsburghu 1:5. Canucks síce viedli od 2. minúty 1:0, no napokon si pripísali prvú prehru po troch víťazstvách. Rozbehnutí Penguins dosiahli piate víťazstvo v sezóne. Gólom sa na ňom podieľal kapitán Sidney Crosby, ktorý sa v súčte kanadských bodov v základnej časti a play off (1896) dostal na čelo klubových štatistík pred Maria Lemieuxa.
Zápas Boston - Florida (3:4) priniesol konfrontáciu tímov, ktoré prehrali štyri zápasy za sebou, ale aj návrat Brada Marchanda do prostredia, v ktorom strávil dlhých 16 sezón. Skúsený veterán sa prezentoval dvomi asistenciami. Klub ho privítal spomienkovým videom na informačnej kocke a počas aplauzu divákov sa neubránil slzám. Piatu prehru v sérii si napokon pripísal domáci Boston. O triumfe Floridy rozhodol útočník Carter Verhaeghe gólom v 60. minúte.
Columbus triumfoval na ľade Dallasu 5:1 a postaral sa o tretiu prehru Stars za sebou. Nevydarený úvod sezóny zažívajú aj hráči Nashvillu. Na domácom ľade nestačili na Anaheim, ktorému podľahli 2:5 a prehrali štvrtý zápas v rade.
Sériu štyroch prehier zastavili hráči Los Angeles, keď na ľade St. Blues triumfovali 2:1 po predĺžení. O výsledku rozhodol útočník Adrian Kempe.
NHL - výsledky:
New York Islanders - San Jose 4:3, Ottawa - Edmonton 2:3 pp, Pittsburgh - Vancouver 5:1, Toronto - New Jersey 2:5 /NEMEC za hostí 0+1/, Washington - Seattle 4:1 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/, Boston - Florida 3:4, Dallas - Columbus 1:5, Nashville - Anaheim 2:5, St. Louis - Los Angeles 1:2 pp, Utah - Colorado 2:1 po 2. tretine
