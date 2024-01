Fehérváry strelil druhý gól v sezóne, Slafkovský asistoval

NHL - výsledky:



Columbus - Boston 1:4, New York Rangers - Carolina 1:6, Pittsburgh - Washington 3:4 /FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/, Dallas - Montreal 3:4 /SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/, Minnesota - Calgary 1:3, Nashville - Chicago 3:0, Winnipeg - Tampa Bay 4:2, Arizona - Florida 1:4, Colorado - New York Islanders 5:4 pp, Edmonton - Philadelphia 5:2, Vancouver - Ottawa 6:3, Los Angeles - Toronto 0:3, San Jose - Detroit 3:5



New York 3. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry strelil druhý gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Obranca pomohol presným zásahom k triumfu Washingtonu na ľade Pittsburghu 4:3. Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu a jeho Montreal zvíťazil na ľade Dallasu rovnako 4:3. Calgary v zostave s Adamom Ružičkom a Martinom Pospíšilom zdolalo Minnesotu 3:1. Edmonton uspel proti Philadelphii 5:2 a Connor McDavid sa podieľal na všetkých piatich zásahoch svojho tímu. Kapitán Oilers mal bilanciu 1+4 a zároveň prekonal hranicu 900 bodov v základnej časti.Fehérváry vynechal pre zranenie hornej časti len jeden zápas, no proti Pittsburghu už bol k dispozícii trénerovi Spencerovi Carberymu. Dvadsaťštyriročný obranca sa presadil v 14. minúte, keď získal puk za bránkou Penguins, presunul sa na modrú čiaru a prekonal Tristana Jarryho. Kanadského brankára po tomto góle vystriedal Alex Nedeljkovic. Slovenský bek nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals s Johnom Carlsonom, strávil na ľade 22:35 minúty a bol druhý najvyťažovanejší hráč tímu. Zaznamenal jednu strelu, dvojminútový trest a šesť hitov. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Prvou bol Alexander Ovečkin, ktorý strelil víťazný gól a bol už jeho 830. v profilige. Washington vyhral po štyroch dueloch. Na strane domácich Sidney Crosby zaznamenal gól a asistenciu a na na konte má už 1540 bodov. V historickej tabuľke produktivity sa dostal na 12. miesto.Montreal uspel na ľade Dallasu 4:3 a prispel k tomu aj Slafkovský. Slovenský útočník v 5. minúte získal puk v útočnom pásme, prihral kapitánovi Nickovi Suzukimu, ktorý z prvej prestrelil Scotta Wedgewooda. Kapitán hostí pridal aj asistenciu. Canadiens viedli v stretnutí už o tri góly (4:1), ale v závere bránili tesný náskok, keď za domácich znížili Wyatt Johnston a Jason Robertson. Slafkovský si pripísal jubilejnú desiatu asistenciu v sezóne a celkovo 14. bod (4+10). Nastúpil opäť v prvom útoku, odohral 19:14 minúty a zaznamenal jednu strelu, plusový bod a dva hity. Habs triumfovali po troch prehrách v rade.Calgary rozhodlo o triumfe nad Minnesotou dvoma gólmi už v prvej tretine. Presadili sa Andrew Mangiapane a Jonathan Huberdeau. Wild znížil v druhej časti vďaka Patrickovi Maroonovi, ale triumf Flames poistil minútu pred koncom duelu Blake Cloman strelou do prázdnej bránky. Slováci v tíme domácich nebodovali, Pospíšil odohral 8:59 minúty a dosiahol tri hity, Ružička zakončil zápas s minutážou 8:12.Hviezdou nočného programu bol McDavid. Kapitán Oilers získal päť bodov a prekonal míľnik 900 bodov v základnej časti profiligy. Potreboval na to len 602 zápasov. Skôr to dokázali len štyria hráči medzi ktorými je aj legendárny slovenský útočník Peter Šťastný. Edmonton triumfoval v šiestom stretnutí v rade. Troma bodmi sa podieľali aj Zach Hyman (1+2) a Ryan Nugent-Hopkins (2+1).Físnky brankár Juuse Saros si pripísal 21 zákrokov a dosiahol druhé čisté konto v sezóne, keď pomohol Nashvillu k víťazstvu nad Chicagom 3:0. Gustav Nyquist a Ryan O'Reilly zaznamenali zhodne gól a asistenciu. Presadil sa aj Luke Evangelista.Colorado zdolal New York Islanders 5:4 po predĺžení. Víťazný presný zásah dosiahol už po 32 sekundách extra času Nathan MacKinnon. Dvadsaťosemročný kanadský útočník pridal aj dve asistencie a je prvým hráčom za uplynulých 35 rokov, ktorý bodoval v prvých 20 domácich dueloch svojho tímu od začiatku sezóny. Troma asistenciami sa blysol aj obranca Cale Makar. Valerij Ničuškin zaznamenal dva presné zásahy.Toronto po troch dueloch dokázalo bodovať naplno, keď uspelo na ľade Los Angeles 3:0. Výraznou mierou sa na tom podieľal brankár Martin Jones, ktorý predviedol 31 úspešných zákrokov a zaznamenal druhé čisté konto v sezóne a tridsiate v kariére. Dva góly strelil William Nylander a jeden Calle Järnkrok. Dve asistencie si pripísal Tyler Bertuzzi.