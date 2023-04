Fehérváry ani Tatar nebodovali, Washington i New Jersey prehrali

NHL - výsledky:



Washington - New York Rangers 2:5, St. Louis Blues - Boston 3:4 pp a sn, Pittsburgh - Philadelphia 4:2, Columbus - Ottawa 4:3 pp, Carolina - New York Islanders 2:1, Toronto - Detroit 2:5, Winnipeg - New Jersey 6:1, Calgary - Anaheim 5:4, Vancouver - Los Angeles 1:4







Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles

New York 3. apríla (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v NHL noci na pondelok vo Vancouveri 4:1. Stali sa tak tretím tímom v Západnej konferencii, ktorý si zaistil postup do vyraďovacej časti. Líder ligy Boston uspel na ľade St. Louis 4:3 po nájazdoch a stal sa štvrtým mužstvom histórie, ktorý si za sezónu pripísal 60 víťazstiev.Na ľade sa predstavili dvaja Slováci, no žiaden z nich nebodoval a netešil sa ani z víťazstva. New Jersey s Tomášom Tatarom v zostave neuspelo na ľade Winnipegu 1:6 a Martin Fehérváry bol pri prehre Washingtonu doma s New Yorkom Rangers 2:5. Slovenský brankár hostí Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky.