Fehérváry asistoval pri víťazstve Washingtonu, 900. gól Ovečkina
Fehérváry strávil na ľade celkovo 19:34 min a do štatistík mu pribudol aj plusový bod, strela a tri hity.
Autor TASR,aktualizované
New York 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa piatou asistenciou v sezóne podieľal na víťazstve Washingtonu nad St. Louis 6:1 v nočnom zápase NHL. Presadil sa aj kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý strelil jubilejný 900. gól v základnej časti NHL. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v drese hostí nebodoval.
Ovečkin, ktorý v uplynulej sezóne prekonal historický rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti (894 gólov), strelil 900. gól vo svojom 1504. zápase v základnej časti. V 23. minúte upravil na 2:0, keď sa strela obrancu Jacoba Chychruna odrazila od zadného mantinelu priamo k Ovečkinovi, ktorý backhendom z otočky poslal puk do bránky Jordana Binningtona. Štyridsaťročný veterán sa stal prvým hráčom, ktorý dosiahol na métu 900 gólov v základnej časti NHL. V 30. minúte sa do kanadského bodovania zapísal aj Fehérváry, keď bol na začiatku akcie, ktorú zakončil obranca John Carlson. Po jeho góle na 4:0 hostia vystriedali brankára a Binningtona nahradil Joel Hofer.
Fehérváry strávil na ľade celkovo 19:34 min a do štatistík mu pribudol aj plusový bod, strela a tri hity. Po 13 zápasoch prebiehajúcej sezóny má bilanciu 1 gól a 5 asistencií. Dvorský nenadviazal na predošlý zápas proti Edmontonu, v ktorom strelil svoj prvý gól v sezóne a nezapísal sa do kanadského bodovania. V pozícii centra tretej formácie odohral 16:48 min, počas ktorých mu pribudol jeden mínusový bod. Prezentoval sa aj dvoma strelami, dvoma hitmi, i dvoma zblokovanými strelami. Zo siedmich vhadzovaní vyhral jedno. Washington zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách, Blues prehrali ôsmy zápas z uplynulých deviatich.
Bod za asistenciu získal aj Samuel Honzek. Podieľal sa ňou na úspešnom vstupe Calgary do zápasu s Columbusom, v ktorom Flames napokon zvíťazili 5:1. Slovenský útočník v 2. minúte pomohol získať puk pred bránkou súpera a Blake Coleman upravil na 2:0. Pre 20-ročného Honzeka to bol v 13. zápase sezóny tretí kanadský bod (1+2). Flames prvýkrát v sezóne dosiahli dve víťazstvá po sebe, no naďalej sú na poslednom mieste Západnej konferencie.
Hráči Toronta zvíťazili v treťom zápase za sebou, keď na domácom ľade zdolali Utah 5:3. Gólom a asistenciou sa na ich triumfe podieľal švédsky útočník William Nylander, ktorý bodoval v ôsmom zápase v sérii. Utah prehral tretí zápas z uplynulých štyroch.
NHL - výsledky
Toronto - Utah 5:3, Washington - St. Louis 6:1 (FEHÉRVÁRY za domácich 0+1), Calgary - Columbus 5:1 (HONZEK za domácich 0+1), Seattle - San Jose 1:6, Vancouver - Chicago 2:5
Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals sa stal prvým hokejistom v NHL, ktorý strelil 900 gólov v základnej časti. Historický míľnik dosiahol v nočnom zápase proti St. Louis (6:1), v ktorom sa jedným presným zásahom podieľal na ukončení štvorzápasovej série prehier. „Byť prvý hráč, ktorému sa to podarilo, je špeciálny moment,“ konštatoval 40-ročný veterán.
Dosiahnuť mimoriadnu métu sa mu podarilo v 1504. zápase. Presný zásah proti St. Louis bol pre neho tretí v prebiehajúcej sezóne. V predošlých štyroch sa gólovo nepresadil, no napokon si jubilejný gól nechal pre divákov v domácej Capital One Aréne. „Pred niekoľkými dňami sa ma niekto opýtal: „Premýšľate o tom?“ Samozrejme. Je to obrovské číslo. Nikto to v histórii NHL nikdy nedokázal. Takže áno, je pekné, že je to za nami a je krásne dosiahnuť to na domácom ľade, aby tu mohli byť fanúšikovia a rodina,“ konštatoval Ovečkin.
Deväťstý gól strelil v 23. minúte, keď zvýšil na priebežných 2:0. Po strele Jacoba Chychruna sa puk odrazil od zadného mantinelu k Ovečkinovi, ktorý backhendovou strelou z otočky prekonal Jordana Binningtona. V prebiehajúcej sezóne je tretí najstarší hráč NHL a po nej mu vyprší päťročná zmluva s Washingtonom. Aj preto často čelí otázkam o dĺžke jeho kariéry, ale aj o gólovej méte, ktorú by chcel dosiahnuť. „Stále hrám a stále mám pred sebou veľa zápasov. Uvidíme, čo sa stane,“ konštatoval Ovečkin, ktorý je od 6. apríla 2025 historicky najlepší strelec základnej časti NHL. V zápase proti NY Islanders strelil svoj 895. gól, ktorým prekonal 25-ročný rekord Waynea Gretzkého.
V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 má na konte tri góly v 14 zápasoch. Zároveň sa v nej dostal aj na métu 1500 odohratých zápasov, no priznal, že viac ho zaujíma 900 gólov, keďže ide o míľnik, ktorý pred ním nikto nedosiahol. „Myslím si, že 1500 zápasov je dôležitých, ale 900 gólov ešte nikto nedal. Bude to veľmi zaujímavé a veľké číslo,“ konštatoval ešte pred dosiahnutím rekordu.
