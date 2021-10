Slovenský obranca Fehérváry asistoval pri výhre Washingtonu

Na snímke uprostred úročník útočník Capitals T.J. Oshie oslavuje hetrik so spoluhráčmi, vľavo Anthony Mantha, vpravo Dmitrij Orlov v zápase hokejovej NHL Ottawa Senators - Washington Captals v noci na 26. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava slovenský obranca Tampy Erik Černák, center Buffala Dylan Cozens v zápase hokejovej NHL Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning v noci na 26. októbra 2021. Foto: TASR/AP

CAROLINA HURRICANES - TORONTO MAPLE LEAFS 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Góly: 28. Aho (Bear, Svečnikov), 30. Lorentz (Martinook), 37. Niederreiter (Slavin), 59. Svečnikov (Slavin) - 4. Matthews (Bunting). Brankári: Andersen - Campbell, strely na bránku: 36:25, 14.011 divákov.



NEW YORK RANGERS - CALGARY FLAMES 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Góly: 46. Rooney (Hunt, Trouba) - 19. Tanev (Gaudreau, Lindholm), 23. Mangiapane, 49. Coleman (Backlund, Pitlick), 52. Backlund (Coleman, Hanifin), 60. Mangiapane (Andersson, Dubé). Brankári: Šesťorkin - Markström, strely na bránku: 29:37, 13.590 divákov.



FLORIDA PANTHERS - ARIZONA COYOTES 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Góly: 20. Thornton (Reinhart, Montour), 26. Vatrano (Montour, Hörnqvist), 31. Ekblad (Huberdeau, Bennett), 47. Huberdeau (Bennett, Tippett), 60. Duclair (Weegar, Barkov) - 18. Keller (Schmaltz), 52. O'Brien (Fischer, Stralman), 53. Kessel (Ľjubuškin, Larsson). Brankári: Knight - Hutton (21. Vejmelka), strely na bránku: 41:21, 13.943 divákov.



OTTAWA SENATORS - WASHINGTON CAPITALS 5:7 (1:4, 3:2, 1:1)

Góly: 3. Batherson, 26. Norris (Zub, Batherson), 30. Tierney (Ennis, Chabot), 32. Batherson (Tkachuk), 47. Batherson (Norris, Chabot) - 7. Oshie (van Riemsdyk), 12. Oshie (Mantha, McMichael), 14. Jensen (Orlov, Sheary), 16. Carlson (Eller, FEHÉRVÁRY), 37. Ovečkin, 40. Oshie (McMichael), 51. Ovečkin (Wilson). Brankári: Forsberg (16. Gustavsson) - Samsonov, strely na bránku: 37:31, 11.387 divákov.



BUFFALO SABRES - TAMPA BAY LIGHTNING 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Góly: 2. Olofsson (Thompson, Hägg), 40. Caggiula, 45. Hinostroza, 55. Hägg (Girgensons), 58. Olofsson (Asplund, Thompson) - 19. Killorn (McDonagh, Joseph). Brankári: Anderson - Elliott, strely na bránku: 25:36, 7417 divákov.



ST. LOUIS BLUES - LOS ANGELES KINGS 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 44. Tarasenko (Krug, Thomas), 56. Tarasenko (Barbašov), 59. Perron (O'Reilly, Scandella). Brankári: Husso - Quick, strely na bránku: 35:34, 16.055 divákov.

Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:17 0 0 0 0 5 4



Andrej Sekera (Dallas) 15:48 0 0 0 -1 2 2



Martin Fehérváry (Washington) 19:11 0 1 1 0 1 0

New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel jednou asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals v zámorskej NHL na ľade Ottawy Senators 7:5.Pre dvadsaťdvaročného beka to bol druhý bod v prebiehajúcej sezóne (1+1). Opäť sa predstavil v prvej formácii, na ľade strávil dokopy 19:11 minút, pripísal si jednu strelu na bránku a zblokoval tri strely súpera. V drese hostí zaznamenal hetrik T.J. Oshie, Alexander Ovečkin pridal dva presné zásahy. "Dnes na ľade lietal," povedal Ovečkin o spoluhráčovi Oshiem. "Vyzeralo to, akoby sa každá jeho akcia a každá strela skončila na 100 percent gólom. Myslím si, že jeho formácia hrala skvele. Bolo pekné vidieť, ako dosiahol hetrik," dodal kapitán Washingtonu. Oshie piatykrát v profiligovej kariére strelil v jednom zápase tri góly. "Hral skutočne vynikajúco. Tvrdo pracoval, obral súpera o množstvo pukov. Bol rozdielový hráč vďaka tomu, že napádal a menil tón hry," pochválil svojho zverenca trénera "Caps" Peter Laviolette. Ovečkin natiahol svoju bodovú šnúru na šesť stretnutí (7+5). V NHL nastrieľal celkovo 737 gólov a už iba štyri presné zásahy mu chýbajú, aby sa v historickej tabuľke strelcov vyrovnal štvrtému Brettovi Hullovi (741).Za domácich dosiahol premiérový hetrik v NHL Drake Batherson a pridal aj asistenciu. Washington bodoval aj v šiestom zápase sezóny a patrí mu tretie miesto vo Východnej konferencii.poznamenal tréner "senátorov" D.J. Smith.Dallas prehral v Columbuse 1:4, slovenský obranca Andrej Sekera odohral za Blue Jackets 15:48 min a do štatistík si pripísal jednu mínusku, dve strely na bránku a dve trestné minúty. Domácich priviedol k víťazstvu lotyšský brankár Elvis Merzlikins, ktorého z 32 striel prekonal iba Tyler Seguin v 58. minúte.uviedol pre nhl.com tréner Columbusu Brad Larsen. Svoj prvý gól v NHL oslávil Švajčiar Gregory Hofmann, ktorý sa na víťazstve podieľal aj asistenciou. Dallasu nepomohol ani návrat elitného obrancu Johna Klingberga.Z výhry sa netešil ani Erik Černák, jeho Tampa podľahla Buffalu 1:5 a prehrala tretí duel za sebou. Dvomi presnými zásahmi sa pod víťazstvo podpísal švédsky krídelník Victor Olofsson, ktorý otvoril a strelou do prázdnej bránky aj uzavrel skóre. Veterán v bránke Sabres Craig Anderson predviedol 35 úspešných zákrokov.povedal o 40-ročnom brankárovi tréner Buffala Don Granato. Sabres sa mali podľa papierových prognóz pohybovať na chvoste tabuľky, no v úvode sezóny vyhrali až štyri zo šiestich zápasov. V noci ukončili sériu siedmich prehier vo vzájomných dueloch s Tampou, ktorú zdolali prvýkrát od 13. novembra 2018. Naopak obhajca titulu sa trápi, prehral tretí zápas za sebou a z prvých šiestich stretnutí v sezóne vyťažil iba päť bodov. Lightning chýbal útočník Pat Maroon, ktorý s partnerkou očakávajú narodenie dieťaťa. Černák odohral 19:17 minút, päťkrát vystrelil na bránku a pripísal si štyri trestné minúty.Florida zdolala doma Arizonu 5:3 a vyhrala aj v šiestom zápase sezóny. Prvý gól v drese Panthers strelil skúsený Joe Thornton, ktorý sa stal vo veku 42 rokov a 115 dní druhým najstarším strelcom gólu v klubovej histórii. Rekordér je Jaromír Jágr, ktorý skóroval v apríli 2014 vo veku 45 rokov a 45 dní. Útočník Floridy Sam Reinhart vďaka asistencii dosiahol jubilejný 300. bod kariéry. Coyotes zažívajú katastrofálny vstup, ročník odštartovali so šiestimi prehrami a na konte majú zatiaľ jediný bod.Bez prehry sú okrem Floridy aj Carolina, ktorá zdolala Toronto 4:1, a St. Louis po výhre nad Los Angeles 3:0. Hurricanes i Blues piatym víťazstvom v sérii od začiatku sezóny vytvorili klubový rekord. Maple Leafs nepomohol ani gól Austona Matthewsa, jeho okrúhly 200. v profiligovej kariére. Túto métu dosiahol najrýchlejšie zo všetkých Američanov v NHL, potreboval na ňu 338 zápasov. V klubovej histórii bol rýchlejší len Charlie Conacher s 317 stretnutiami. Brankár Hurricanes Frederik Andersen vo svojom prvom zápase proti bývalému tímu vykryl 24 striel.Blues sa mohli v zápase s LA oprieť o výkon fínskeho brankára Villeho Hussa, ktorý zneškodnil všetkých 34 striel súpera a vychytal druhé čisté konto v NHL. Na triumfe sa dvoma gólmi podieľal Rus Vladimir Tarasenko. Kings prehrali piaty duel v sérii, navyše prišli o obrancu Seana Walkera, ktorý utrpel zranenie kolena.