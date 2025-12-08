< sekcia Šport
Washington si poradil s Columbusom, Fehérváry asistoval na gól
Pre dvadsaťšesťročného Fehérváryho to bol desiaty bod v 30. zápase prebiehajúcej sezóny (2+8).
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel jednou asistenciou k výhre Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL nad Columbusom Blue Jackets 2:0. V súboji dvoch tímov so slovenským zastúpením sa tešil Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis zdolalo Montreal s Jurajom Slafkovským 4:3.
Pre dvadsaťšesťročného Fehérváryho to bol desiaty bod v 30. zápase prebiehajúcej sezóny (2+8). Dosiahol ho v predposlednej minúte, keď v obrannom pásme priťukol puk Alexejovi Protasovi, ktorý si o mantinel obhodil obrancu, prešiel do útočného pásma a do prázdnej bránky stanovil na konečných 2:0. Fehérváry odohral dokopy 20:23 minút a zaznamenal aj tri strely na bránku a jeden plusový bod.
Slafkovský bol pri prehre Montrealu na ľade 20:43 minút, raz vystrelil na bránku a zablokoval tri pokusy súperov. Dvorský odohral 12:12 minút a vyhral všetky štyri vhadzovania, na ktoré sa postavil.
V ďalších dueloch zvíťazilo Vegas na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. V 60. minúte vyrovnal na 2:2 Tomáš Hertl a v piatej minúte extračasu rozhodol Jack Eichel. Anaheim zvíťazil nad Chicagom vysoko 7:1, dva góly strelil mladý kanonier domácich Leo Carlsson. San Jose vyhralo v Caroline 4:1, hrdinom hostí bola Macklin Celebrini, ktorý dal gól a na dva prihral a so 43 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč sezóny. Tabuľke kraľuje Nathan MacKinnon, ktorý mal asistenciu pri výhre vo Philadelphii 3:2 a dokopy nazbieral až 49 bodov (24+25). Hráči Avalanche vybojovali 14. výhru z uplynulých 16 stretnutí a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej profiligy.
Pre dvadsaťšesťročného Fehérváryho to bol desiaty bod v 30. zápase prebiehajúcej sezóny (2+8). Dosiahol ho v predposlednej minúte, keď v obrannom pásme priťukol puk Alexejovi Protasovi, ktorý si o mantinel obhodil obrancu, prešiel do útočného pásma a do prázdnej bránky stanovil na konečných 2:0. Fehérváry odohral dokopy 20:23 minút a zaznamenal aj tri strely na bránku a jeden plusový bod.
Slafkovský bol pri prehre Montrealu na ľade 20:43 minút, raz vystrelil na bránku a zablokoval tri pokusy súperov. Dvorský odohral 12:12 minút a vyhral všetky štyri vhadzovania, na ktoré sa postavil.
V ďalších dueloch zvíťazilo Vegas na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. V 60. minúte vyrovnal na 2:2 Tomáš Hertl a v piatej minúte extračasu rozhodol Jack Eichel. Anaheim zvíťazil nad Chicagom vysoko 7:1, dva góly strelil mladý kanonier domácich Leo Carlsson. San Jose vyhralo v Caroline 4:1, hrdinom hostí bola Macklin Celebrini, ktorý dal gól a na dva prihral a so 43 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč sezóny. Tabuľke kraľuje Nathan MacKinnon, ktorý mal asistenciu pri výhre vo Philadelphii 3:2 a dokopy nazbieral až 49 bodov (24+25). Hráči Avalanche vybojovali 14. výhru z uplynulých 16 stretnutí a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej profiligy.
výsledky:
Philadelphia - Colorado 2:3, Carolina - San Jose 1:4, Florida - NY Islanders 4:1, Dallas - Pittsburgh 3:2 pp a sn, Washington - Columbus 2:0 /za domácich FEHÉRVÁRY 0+1/, NY Rangers - Vegas 2:3 pp, Montreal - St. Louis 3:4, Anaheim - Chicago 7:1
Philadelphia - Colorado 2:3, Carolina - San Jose 1:4, Florida - NY Islanders 4:1, Dallas - Pittsburgh 3:2 pp a sn, Washington - Columbus 2:0 /za domácich FEHÉRVÁRY 0+1/, NY Rangers - Vegas 2:3 pp, Montreal - St. Louis 3:4, Anaheim - Chicago 7:1