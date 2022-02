Fehérváry asistoval, Washington však prehral doma s Edmontonom 3:5

výsledky NHL:



New York Islanders - Seattle 0:3, Washington - Edmonton 3:5, /za domácich Fehérváry 0+1/, Detroit - Los Angeles 3:5, Arizona - Calgary 2:4, Chicago - Minnesota 0:5

New Yrok 3. februára (TASF) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si v noci na štvrtok v NHL pripísal na konto asistenciu. Washington však prehral doma s Edmontonom 3:5. Capitals vyrovnali z 0:3 na 3:3, no v závere rozhodol o triumfe Oilers dvoma gólmi Ryan Nugent-Hopkins. Fehérváry strávil na ľade 19:04 min.New York Islanders v zostave so Zdenom Chárom podľahli Seattlu Kraken 0:3. Oporou hostí bol nemecký brankár Philipp Grubauer, ktorý vykryl všetkých 19 striel. Chára absolvoval 17:53 min. Calgary s Adamom Ružičkom triumfovalo na ľade Arizony 4:2, slovenský útočník odohral 12:10 min.