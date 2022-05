Fehérváry by mal priletieť v pondelok, chýba však súhlas od klubu

Helsinki 15. mája (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry by sa mal pripojiť k tímu na MS v Helsinkách v pondelok popoludní. Podľa správ z prostredia realizačného tímu však Fehérváryho klub Washington Capitals zatiaľ neudelil povolenie k jeho štartu na šampionáte.



Dvadsaťdvaročný obranca v noci na sobotu prehral so svojím tímom v 6. súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL s Floridou Panthers 3:4 po predĺžení a klubová sezóna sa pre neho skončila. Asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák po sérii uviedol: "Martin má záujem štartovať na MS a záujem máme aj my. Martina potrebujeme, uvidíme, ako sa to bude odvíjať. Ak by mohol nastúpiť už proti Kanade, bolo by to skvelé, ale nepredbiehajme."



Vedenie slovenského tímu by malo poskytnúť aktuálne informácie o štarte Fehérváryho v pondelok po rannom rozkorčuľovaní pred zápasom proti Kanade (15.20 SELČ).



Po jeho príchode by mal realizačný tím k dispozícii ešte dve voľné miesta na súpiske. Pred štartom šampionátu zostali mimo nej obranca Martin Bučko a útočníci Adam Sýkora a Andrej Kollár. Haščák potvrdil, že ak by prišiel Fehérváry, tak tím opustí Bučko.



/vyslaný redaktor TASR wr/