Fehérváry chýbal na tréningu, kouč Carbery neposkytol detaily

Washington 20. apríla (TASR) - Zámorský hokejový klub Washington Capitals absolvoval v sobotu prvý tréning pred úvodným zápasom play off proti Montrealu, ktorý je na programe v noci na utorok. Na ľade však chýbali slovenský obranca Martin Fehérváry a útočník Aliaksej Protas. Tréner Spencer Carbery neposkytol presné informácie o ich návrate do zostavy.



„Čo sa týka zranení, máme chlapcov, ktorí sa cez niečo dostávajú. Niektorí korčuľujú, iní nie. Keď sa séria rozbehne, budem vedieť poskytnúť viac informácií,“ povedal Carbery pre zámorské médiá. Fehérváry odohral v základnej časti 81 zápasov, až kým ho nezastavilo zranenie v predposlednom dueli na ľade New Yorku Islanders (3:1). Na konci prvej tretiny si podvrtol členok, do druhej sa vrátil a stretnutie dohral, no odvtedy však nebol na ľade. Protas si zranil ľavú nohu po zásahu korčuľou 4. apríla v stretnutí proti Chicagu Blackhawks (5:3).