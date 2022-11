Fehérváry dosiahol svoj dvadsiaty bod v profilige, Černák nedohral

New York 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému domácemu triumfu hokejistov Washingtonu Capitals nad Tampou Bay Lightning 5:1. Dvadsaťtriročný obranca sa druhý raz v sezóne zapísal do štatistík a v 101. zápase v profilige dosiahol jubilejný dvadsiaty bod (8+12). Duel nedohral jeho krajan v drese hostí Erik Černák, ktorý sa v tretej tretine zranil pri zblokovaní strely Alexandra Ovečkina.



Fehérváry sa podieľal v 35. minúte na presnom zásahu bieloruského útočníka Aljakseja Protasa. Na modrej čiare z prvej posunul puk na svojho spoluhráča z obrany Nicka Jensena a jeho strelu dorazil Protas do siete na 3:0. Slovenský obranca strávil na ľade 19:13 min, mal plusový bod, jednu strelu na bránku, jeden bodyček a tri zblokované strely. Fehérváry má po šestnástich stretnutiach v tejto sezóne na svojom konte dva body, no stále čaká na gól. Ten naposledy strelil 12. apríla proti tímu Philadelphia Flyers (9:2). Premiérovými dvoma gólmi v drese Washingtonu sa blysol Sonny Milano a pridal aj jednu asistenciu. Do klubu prišiel v polovici októbra ako voľný hráč.



Černák odohral o 12 sekúnd viac ako jeho krajan s jedným mínusovým bodom, tromi "hitmi" a štyrikrát zblokoval strely domácich. Rovnako ako on musel po bloku strely Ovečkina odísť predčasne do šatne aj jeho spoluhráč Michail Sergačjov. Tréner Jon Cooper po dueli nemal podrobné informácie o ich zdravotnom stave. Tampe sa zranil aj ďalší obranca Cal Foote. Lightning prehrali v druhom zápase za sebou, no Washingtonu to môžu odplatiť už v noci na pondelok v domácej Amalie Aréne.



Ďalší Slovák Marián Studenič zatiaľ nedostal šancu v drese Dallasu Stars v tejto sezóne NHL. Stars prehrali doma so San Jose Sharks (4:5). Dvadsaťštyriročný útočník si v jedenástich zápasoch na farme v AHL pripísal 7 bodov (2+5).