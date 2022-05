Fehérváry dostal súhlas, po prvý raz nastúpi proti Švajčiarsku

Helsinki 15. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa v pondelok pripojí k tímu na MS v Helsinkách. Premiéru na šampionáte by mal absolvovať v stredu 18. mája v zápase proti Švajčiarsku. Informoval o tom generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.



V nedeľu na obed však ešte nemal realizačný tím súhlas od Washingtonu Capitals, kde Fehérváry pôsobí. "Už je to definitívne, Fehérváry sa k nám pripojí v pondelok. V zostave by mal byť na zápas proti Švajčiarsku," napísal Šatan na Twitteri.







/vyslaný redaktor TASR wr/