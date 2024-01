Fehérváry i Pospíšil bodovali, Seattle s Tatarom nestačil na Rangers

NHL - výsledky:



NY Rangers - Seattle 5:2, Ottawa - Colorado 4:7, Washington - Anaheim 2:0 /M. FEHÉRVÁRY (Washington) 0+1/, Dallas - Los Angeles 5:1, Winnipeg - NY Islanders 4:2, Chicago - San Jose 2:1 pp a sn, Calgary - Arizona 3:2 pp /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1/, Edmonton - Toronto 4:2

New York 17. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu, ktorý v noci na stredu zdolal v zámorskej NHL Anaheim 2:0. Rovnako asistenciu si v drese Calgary pripísal útočník Martin Pospíšil a Flames aj vďaka tomu triumfovali nad Arizonou 3:2 po predĺžení.Fehérváry zaznamenal tiež jeden plusový bod, na ľade strávil 21:57 min a bol druhý najvyťažovanejší obranca Capitals. V zostave Washingtonu chýbal v treťom zápase za sebou kapitán Alexander Ovečkin, ktorý s tímom absolvoval ranné rozkorčuľovanie, napokon však pre zranenie nenastúpil. Capitals sa ujali vedenia 38 sekúnd pred koncom prvej tretiny, keď sa puk odrazil k obrancovi Ethanovi Bearovi a ten prekonal Johna Gibsona. Washington poistil svoj triumf 58 sekúnd pred záverečnou sirénou - Fehérváry v obrannom pásme priťukol puk Tomovi Wilsonovi, ktorý ho poslal cez celé klzisko do opustenej bránky. Pre slovenského zadáka to bol ôsmy bod (2+6) v 36 dueloch v sezóne. Brankár Darcy Kuemper zneškodnil všetkých 24 striel súpera a zaznamenal prvé čisté konto v sezóne.Pospíšil nastúpil na krídle tretieho útoku a odohral 14:39 min. Calgary prehrávalo doma s Arizonou po góloch Seana Durziho a Logana Cooleyho ešte na začiatku 49. minúty o dva góly 0:2. Flames však potom v priebehu 63 sekúnd dokázali vyrovnať a poslať duel do predĺženia. Najskôr sa presadil americký útočník Blake Coleman a následne sa blysol Pospíšil. Dvadsaťštyriročný Slovák nabral v strednom pásme rýchlosť, po pravej strane prekorčuľoval obrancu Troya Stechera a efektnou prihrávkou jednou rukou pripravil gól Nazemovi Kadrimu. Coyotes urobili v predĺžení zlé striedanie, za ktoré prišiel trest, keď v početnej výhode nekompromisným švihom rozhodol bieloruský útočník Jegor Šarangovič. Za Calgary hral aj ďalší Slovák Adam Ružička, ktorý v pozícii štvrtého centra nebodoval v ôsmom stretnutí za sebou a odohral 9:19 min. Flames vyhrali prvýkrát v sezóne štyri zápasy za sebou, Pospíšil má po 32 dueloch bilanciu 4+7.Seattle v zostave s útočníkom Tomášom Tatarom zaknihoval druhú prehru za sebou po prechádzajúcej deväťzápasovej víťaznej sérii. Kraken po neúspechu na ľade Pittsburghu (0:3), podľahli vonku aj New Yorku Rangers 2:5. Tatar opäť figuroval v elitnom útoku svojho tímu, odohral 14:14 min, no do štatistík sa nezapísal. Na 60-bodovú métu sa dostal v 43. zápase sezóny ruský útočník Artemij Panarin, ktorý asistenciou prispel k triumfu Rangers. Rýchlejšie v histórii organizácie nazbieral 60 bodov iba český útočník Jaromír Jágr v ročníku 2005/06 (za 39 stretnutí).Kanadský útočník Nathan MacKinnon si pripísal na konto dve asistencie pri víťazstve Colorada nad Ottawou 7:4. Center prvého útoku Avalanche predĺžil svoju bodovú sériu na deväť duelov, v ktorých nazbieral 16 bodov (4+12). "Lavíny" v polovici zápasu prehrávali o dva góly, no za obratom nepriaznivého stavu ich naštartoval v 37. minúte kontaktným gólom fínsky útočník Mikko Rantanen. Colorado presný zásah do šatne nakopol a v tretej časti rozhodli hostia štyrmi gólmi. Pri svojom úspešnom sezónnom debute predviedol 36 zákrokov brankár Justus Annunen.