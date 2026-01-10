< sekcia Šport
Fehérváry je druhou hviezdou zápasu pri výhre Washingtonu v Chicagu
Fehérváry sa najskôr podieľal na otvárajúcom góle stretnutia, keď v 5. minúte poslal krížnu prihrávku na Anthonyho Beauvilliera, ktorý zakončoval do poloprázdnej bránky.
Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa v nočnom dueli zámorskej NHL blysol dvoma asistenciami. Svojmu Washingtonu tak prispel k víťazstvu na ľade Chicaga 5:1 a stal sa druhou hviezdou zápasu. V akcii bol aj útočník Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis prehralo v Salt Lake City s Utahom 2:4.
Fehérváry sa najskôr podieľal na otvárajúcom góle stretnutia, keď v 5. minúte poslal krížnu prihrávku na Anthonyho Beauvilliera, ktorý zakončoval do poloprázdnej bránky. V závere hry potom poslal puk smerom k Alexandrovi Ovečkinovi a ten z protiútoku upravil na konečných 5:1. Fehérváry odohral 17:59 minúty a okrem dvoch asistencií si pripísal strelu na bránku, hit i zblokovanú strelu a štyri plusové body. Na trestnej lavici strávil dve minúty za zdržovanie hry. Washington vyhral druhý z uplynulých piatich duelov a Chicagu ukončil štvorzápasovú sériu víťazstiev.
Dvorského St. Louis utrpelo druhú prehru v rade. Dvadsaťročný Slovák strávil na ľade 13:25 minúty, počas ktorých zaznamenal dve strely na bránku, blok, hit a dve „mínusky“. Na vhadzovaniach mal úspešnosť 41,7 percent. Na triumfe Utahu sa dvoma presnými zásahmi a asistenciou podieľal Nick Schmaltz, víťazný gól strelil Sean Durzi.
Po jedenástich prehratých zápasoch sa z triumfu tešili hráči Winnipegu, ktorí pred domácimi divákmi zdolali Los Angeles 5:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Mark Scheifele, brankár Eric Comrie podržal Jets 23 úspešnými zákrokmi.
NHL - výsledky:
Chicago - Washington 1:5, Winnipeg - Los Angeles 5:1, Utah - St. Louis 4:2
