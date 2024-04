Fehérváry je pripravený posilniť SR: Uvidíme, čo povie klub

Washington 29. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry je pripravený posilniť reprezentačný tím na MS v Česku (10.- 26. mája). Po tom, čo jeho tím Washington Capitals prehral v 1. kole play off NHL s New Yorkom Rangers 0:4 na zápasy, sa pre TV JOJ pozitívne vyjadril smerom k účasti na šampionáte: "Určite by som rád prišiel. Uvidíme, čo povedia v klube, no som pripravený prísť."



Fehérváry bol v sérii s Rangers najproduktívnejší hráč a aj najlepší strelec Washingtonu, keď mal bilanciu dva góly a jedna asistencia. V základnej časti svojej tretej kompletnej sezóny v NHL odohral 66 duelov, v ktorých mal strelil tri góly, pridal 13 asistencií a mal 24 trestných minút a sedem mínusových bodov. Slovensko reprezentoval na MS 2018, 2019 a 2022.



Fehérváry by sa mohol stať už šiestym hráčom na súpiske SR, ktorý v sezóne 2023/2024 nastúpil v NHL. Okrem neho už účasť na MS potvrdili aj obranca Šimon Nemec (New Jersey) a útočníci Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Pospíšil (Calgary), Tomáš Tatar (Seattle) a Pavol Regenda (Anaheim). "Je to skvelá správa, či už pre tím alebo pre fanúšikov. Sú to však majstrovstvá sveta a musíme podať dobré výkony, aby sme niečo dokázali. Nie je to iba o menách, ale dôležité je, ako si sadneme ako celá skupina," poznamenal pre TV JOJ Fehérváry.