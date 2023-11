Fehérváry má prvý bod, jeho Washington podľahol Floride 3:4 pp

NHL - výsledky:



Toronto - Ottawa 3:6

Washington - Florida 3:4 pp /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/

Vegas - Los Angeles 1:4

New York 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry sa v jedenástom zápase sezóny NHL dočkal svojho prvého bodu. V noci na štvrtok si pripísal asistenciu, jeho Washington však podľahol Floride 3:4 po predĺžení. V ďalších zápasoch Ottawa zvíťazila v "bitke o Ontário" nad domácim Torontom 6:3 a líder Západnej konferencie Vegas prehral s Los Angeles 1:4.O triumfe Panthers rozhodol v 15. sekunde predĺženia Sam Reinhart. Ten predtým zaznamenal aj asistenciu, bilanciu 1+1 dosiahli za Floridu aj Aleksander Barkov, Evan Rodrigues a Oliver Ekman-Larsson. "Panteri" potvrdili zlepšenú formu, vybojovali siedme víťazstvo z uplynulých desiatich stretnutí. Capitals nestačili ani dva presné zásahy Anthonyho Manthu, Connor McMichael pridal gól a asistenciu. Fehérváry asistoval v druhej tretine pri góle McMichaela v oslabení, počas 20:12 minút na ľade si pripísal aj dva strelecké pokusy, tri bodyčeky a jeden plusový bod. "," uviedol tréner Capitals Spencer Carbery pre nhl.com.Ottawa za stavu 3:3 zlomila odpor Toronta tromi gólmi v priebehu 52.-56. minúty. Tim Stützle pomohol k výhre nad rivalom gólom a tromi asistenciami. Darilo sa aj jeho spoluhráčom z útoku, Claude Giroux si pripísal dva presné zásahy a asistenciu a Mathieu Joseph tri asistencie. Dominik Kubalík prispel k úspechu dvomi gólmi. Maple Leafs prežívajú hernú krízu, prehrali piaty z uplynulých šiestich duelov. "," povedal útočník "javorových listov" William Nylander.Vegas, líder Západnej konferencie i celej súťaže, bodoval v úvode ročníka v dvanástich zápasoch v sérii, no následne utrpel dve prehry za sebou. Po tom, čo podľahol Anaheimu 2:4, nestačil v noci na štvrtok ani na Los Angeles (1:4). Anže Kopitar a Adrian Kempe prispeli k triumfu Kings zhodne gólom a asistenciou. Pre slovinského útočníka to bol jubilejný 400. gól v profilige.