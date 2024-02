Fehérváry má zranenie v dolnej časti tela

Washington 19. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry bude dlhší čas chýbať Washingtonu Capitals v NHL. Dvadsaťštyriročný obranca má zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel v sobotňajšom zápase na ľade Montrealu (4:3). Jeho stav sa bude posudzovať z týždňa na týždeň.



Fehérváry proti Canadiens nastúpil v prvej obrane, no odohral iba 1:36 minúty a pre zranenie zo stretnutia odstúpil. Slovák sa zranil hneď v prvom striedaní, keď nešťastne spadol za bránkou Washingtonu. "Nie je to niečo, čo by trvalo deň. Môže byť mimo hry aj jeden alebo dva týždne," uviedol tréner Spencer Carbery pre zámorské médiá.



Fehérváry hrá pravidelne v prvej obrannej dvojici so skúseným Johnom Carlsonom. V priemere na zápas strávi na ľade 18:46 minúty. V tejto sezóne odohral 47 duelov a má na konte 12 bodov (2+10).



"Bolí to, pretože Marty pre nás robí veľa. Hrá s Johnom veľa minút. Najmä vo formáte 5 na 5, keď môže čeliť najlepším formáciám súpera," povedal Carbery. Zranenie slovenského obrancu by malo viesť k väčšiemu hernému priestoru pre Alexandra Alexejeva a Ethana Beara. "Máme tam niekoľko chlapcov, ktorí sa chcú dostať do zostavy, a na to sa budeme spoliehať v dohľadnej budúcnosti," skonštatoval kormidelník Capitals.