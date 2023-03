Fehérváry mal asistenciu, Ovečkin dal 40. gól a prekonal Gretzkého

NHL - výsledky:



Boston - Ottawa 2:1

Bufalo - Nashville 3:7

Montreal - Tampa Bay 3:2

New Jersey - Minnesota 1:2 pp

NY Rangers - Carolina 2:3

Philadelphia - Florida 6:3

Washington - Columbus 6:7 pp /za domácich Fehérváry 0+1/

NY Islanders - Toronto 7:2

St. Louis - Detroit 2:3 pp a sn

Winnipeg - Arizona 2:1

Dallas Seattle 4:5 pp

Anaheim - Calgary 1:5

Vancouver - Vegas 3:4

New York 22. marca (TASR) - Slovenský obranca Martin Fehérváry si v zámorskej hokejovej NHL pripísal ďalšiu asistenciu, no jeho Washington prehral doma s Columbusom 6:7 po predĺžení. Jeden presný zásah v drese domácich zaznamenal Alexander Ovečkin a už v 13. sezóne v profilige tak nastrieľal aspoň 40 gólov, čim prekonal rekord Waynea Gretzkého.Ovečkin otvoril skóre v 6. minúte, o chvíľu neskôr sa Fehérváry podieľal na góle T.J. Oshieho a Conor Sheary ešte do prestávky zvýšil na 3:0 pre domácich. Washington však o sľubný náskok prišiel a Jack Roslovic druhým gólom v zápase rozhodol v predĺžení o triumfe Blue Jackets. Fehérváry bol s minutážou 24:13 druhý najvyťaženejší hráč svojho tímu, mal aj jednu strelu a dva hity. Na konte má v tejto sezóne 15 bodov (6+9) v 57 stretnutiach."Diabli" z New Jersey prehrali doma s Minnesotou 1:2 po predĺžení, keď 1,3 sekundy pred koncom nadstavenia rozhodol Matt Boldy. V bránke hostí sa 47 zákrokmi zaskvel Filip Gustavsson, je to jeho kariérne maximum. Tri strely na neho poslal aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý si v dueli odsedel aj dve minúty za krosček. Odohral 11:56 min.Tampa Bay prehrala druhé stretnutie za sebou, Montrealu podľahla na jeho ľade 2:3. Slovenský obranca hostí Erik Černák strávil na ľade 19:18 min, mal plusový bod, dve strely na bránku a dva bodyčeky. Adam Ružička sa nezmestil do zostavy Calgary, ktoré uspelo na štadióne Anahemu 5:1. Tyler Toffoli sa v drese víťazov prezentoval tromi asistenciami. Hráči New Yorku Rangers ukončili šnúru štyroch víťazstiev, doma prehrali s Carolinou 2:3. Jaroslav Halák na striedačke "jazdcov" kryl chrbát Igorovi Šesťorkinovi.