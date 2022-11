Fehérváry mal plusku pri prehre Capitals, Thompson s bilanciou 3+3

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 8:3 (1:0, 3:2, 4:1)



Góly: 17. Thompson (Skinner, Fitzgerald), 26. Quinn (Thompson, Okposo), 35. Skinner (Thompson), 39. Thompson (Tuch, Okposo), 53. Dahlin (Mittelstadt, Thompson), 55. Cozens (Power, Peterka), 56. Thompson (Skinner, Dahlin), 60. Asplund (Krebs, Girgensons) - 22. Määtä (Copp, Hronek), 40. Perron (Veleno, Seider), 45. Larkin. Brankári: Comrie - Nedeljkovic, strely na bránku: 46:18, 9673 divákov





Carolina Hurricanes - Washington Capitals 3:2 sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 5. Noesen (Burns, Nečas), 36. Svečnikov (Šťastný, Nečas), rozh. sam. nájazd Svečnikov - 9. Ovečkin (Gustafsson, Kuznecov), 22. Strome (Jensen, Sheary). Brankári: Andersen - Kuemper, strely na bránku: 35:20, 16.211 divákov





St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)



Góly: 31. Toropčenko (Barbašev, Acciari) - 14. Vilardi (Fiala, Kempe), 24. Grundström (Kupari, Fiala), 26. Kopitar (Vilardi, Doughty), 28. Kalijev (Moore, Arvidson), 30. Grundström (Fiala, Roy). Brankári: Binnington (30. Greiss) - Quick, strely na bránku: 28:30, 17.220 divákov



Slovák v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 23:35 0 0 0 +1 5 0

New York 1. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si pripísal jeden plusový bod a päť striel v nočnom zápase NHL, v ktorom Washington Capitals prehrali na ľade Caroliny Hurricanes 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Hlavnou hviezdou večera bol americký útočník Buffala Tage Thompson, ktorý mal proti Detroitu bilanciu 3 góly a 3 asistencie, čím vyrovnal historický rekord v počte bodov v deň Halloweenu.Thompson dosiahol svoj najlepší výkon kariéry deň po 25. narodeninách. Zároveň išlo aj o najlepší individuálny výkon v prebiehajúcom ročníku. Šiestimi bodmi zdvojnásobil svoj bodový zisk v doterajšom priebehu sezóny, v ktorej má po 9 zápasoch už 12 bodov za 6 gólov a 6 asistencií. Zároveň vyrovnal zápisy legendárnych útočníkov Waynea Gretzkyho a Bobbyho Clarkea, ktorí takisto dokázali získať 6 bodov v zápase, ktorý sa hral v deň Halloweenu. Thompson sa stal 21. hráčom, ktorý strelil "halloweensky" hetrik. Medzi hráčmi s tromi gólmi v zápase, ktorý sa hral v noci na 1. novembra, je aj slovenský útočník Richard Zedník. V roku 2000 ako hráč Washingtonu strelil hetrik. Thompsonovi plynie v sezóne 2022/2023 posledný rok trojročnej zmluvy s priemerným ročným platom 1,4 milióna. Od ročníka 2023/2024 vstúpi do platnosti nový šesťročný kontrakt, ktorý mu vynesie ročne 7,14 milióna.Buffalo patrilo v nedávnych ročníkoch k najslabším tímom súťaže, no vysokým víťazstvom potvrdilo úspešný vstup do sezóny. Jeho hráči zvíťazili v 6 z 9 doterajších zápasoch. "," poznamenal tréner Buffala Don Granato. Detroit prehral tri z uplynulých štyroch zápasov. "," poznamenal kapitán "červených krídel" Dylan Larkin.Martin Fehérváry bol s piatimi strelami najaktívnejší z hráčov Washingtonu a tretí najvyťaženejší, keď na ľade strávil 23:35 min. Do kanadského bodovania sa napriek streleckej aktivite nezapísal a okrem plusového bodu si do štatistík pripísal aj 2 hity a 2 zblokované strely. S piatimi strelami si vytvoril osobné maximum a čas na ľade proti Hurricanes bol pre neho tretí najvyšší (osobný rekord 24:14 min). Carolina dosiahla v 9 zápase 6 víťazstvo a s 13 bodmi je za 16-bodovým Bostonom na 2. mieste v tabuľke Východnej konferencie. Zároveň vedie Metropolitnú divíziu, v ktorej majú Capitals po 10 zápasoch 11 bodov.Hráči St. Louis Blues prehrali piaty zápas po sebe, keď na domácom ľade podľahli Los Angeles Kings 1:5. Nedávne výsledky "bluesmanov" kontrastujú s ich vstupom do sezóny, keď zvíťazili v úvodných troch zápasoch. Potom však prišla séria prehier, ktorá znamená najhoršiu súčasnú formu zo všetkých tímov NHL. Na 11 víťazstve "kráľov" v sezóne sa tromi bodmi za asistencie podieľal švajčiarsky útočník Kevin Fiala.