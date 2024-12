Fehérváry mal plusový bod, Černák sa prezentoval šiestimi hitmi

NHL - výsledky



New York Rangers - Carolina Hurricanes 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



Góly: 1. Vesey (Ruhwedel, Edström) - 30. Carrier (Slavin, Staal), 35. Roslovic (Orlov, Kočetkov), 59. Aho (Svečnikov, Kočetkov). Brankári: Šesťorkin - Kočetkov, strely na bránku: 23:31.







Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)



Góly: 20. Paul (Hedman, Raddysh), 43. Point (Guentzel, Raddysh) - 16. Reinhart (Ekblad, Tkachuk), 31. Greer (Nosek), 32. Luostarinen, 60. Reinhart (Lundell, Barkov). Brankári: Vasilevskij - Knight, strely na bránku: 21:26







Utah - Anaheim Ducks 4:5 pp a sn (2:1, 2:1, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Keller (Välimäki, Hayton), 17. Hayton (Määtä, Keller), 23. Cooley (Keller, Sergačov), 26. Keller (Sergačov, Schmaltz) - 5. Fabbri (McTavish), 31. Lundeström (Zellweger, Harkins), 53. Fabbri (Gauthier, Minťuchov), 56. Leason (Gauthier, Zellweger), rozh. sn. McTavish. Brankári: Stauber - Dostál, strely na bránku: 25:30







Washington Capitals - Los Angeles Kings 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 11. Protas (Dubois, McMichael), 35. Vrána (Dubois), 60. Protas - 25. Fiala (Kempe, Clarke). Brankári: Thompson - Rittich, strely na bránku: 21:26







Colorado Avalanche - Seattle Kraken 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 11. Makar (Rantanen, MacKinnon), 25. Ničuškin (MacKinnon), 33. Kiviranta (Rantanen), 58. Kiviranta, 59. Kiviranta (Kelly, Makar) - 18. McCann (Wright, Gourde), 25. Kakko (Beniers). Brankári: Blackwood - Daccord, strely na bránku: 29:19







Edmonton Oilers - Ottawa Senators 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 15. Arvidsson (McDavid), 15. Hyman (Arvidsson, Draisaitl), 42. Henrique (Janmark, Brown) - 21. Cousins. Brankári: Skinner - Ullmark (21.Meriläinen), strely na bránku: 21:22



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 16:09 0 0 0 0 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 20:43 0 0 0 +1 2 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si pripísal plusový bod v nočnom zápase NHL, v ktorom Washington zdolal Los Angeles 3:1. Capitals sa víťazstvom vrátili na prvé miesto Východnej konferencie. Obranca Erik Černák sa proti Floride prezentoval šiestimi hitmi, no jeho tím podľahol na domácom ľade Floride 2:4.Hokejisti Washingtonu nadviazali proti Los Angeles na víťazstvo nad Carolinou a zopakovali výsledok 3:1. Na čele Východnej konferencie majú náskok jeden bod pred New Jersey, no odohrali o tri zápasy menej. Fehérváry bol s časom na ľade 20:43 druhý najvyťaženejší hráč Capitals. Prezentoval sa aj dvomi strelami na bránku a dvomi hitmi. Do kanadského bodovania sa nezapísal a na konte má zatiaľ 7 asistencií rovnako ako Černák. Brankár Washingtonu Logan Thompson sa prezentoval 96,2-percentnou úspešnosťou zákrokov, keď inkasovali iba jeden gól z 26 striel. "" konštatoval Thompson. Kings prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.Černák bol v počte hitov najlepší zo všetkých hráčov v zápas. S časom 16:09 minúty bol najmenej vyťažený obranca tímu. Pre Tampu to bola prvá prehra po štyroch víťazstvách. Florida triumfovala vo štvrtom zápase po sebe. Ako kľúčový moment sa ukázala presilovka Tampy v 30. minúte, v ktorej domáci nielenže neskórovali, no inkasovali dva góly z hokejok A. J. Greera a Eetu Luostarinena. Obhajcovia Stanleyho pohára strelili v prebiehajúcej sezóne už 10 gólov v oslabeniach v tejto štatistike sú jednoznační lídri NHL. "," povedal tréner Floridy Paul Maurice. Kormidelníka "bleskov" Jona Coopera nahnevali dva inkasované góly počas vlastnej presilovky. "," položil si Cooper rečnícku otázku. Prvý a štvrtý gól "panterov" strelil útočník Sam Reinhart, ktorý sa tým posunul na priebežné 3. miesto medzi ligovými strelcami.Hráči Colorada zvíťazili v treťom zápase po sebe. Na triumfe nad Seattleom 5:2 sa tzv. čistým hetrikom podieľal útočník Joel Kiviranta. Svoj druhý a tretí gól strelil počas hry hostí bez brankára. "," poznamenal tréner Colorada Jared Bednar o Kivirantovi. Seattle nebodoval v piatom zápase po sebe. "," poznamenal tréner Seattlu Dan Bylsma. Útočník hostí Kaapo Kakko strelil v treťom zápase svoj prvý gól v drese Kraken po príchode z NY Rangers.Hokejisti Utahu boli na najlepšej ceste predĺžiť víťaznú sériu na päť zápasov, no proti Anaheimu im na triumf nestačil ani náskok 4:1. Vypracovali si ho do 26. minúty, no potom už skórovali iba hostia. Tí napokon triumfovali 5:4 po samostatných nájazdoch, keď rozhodujúci premenil v závere tretej série Mason McTavish. Ducks zvíťazili v treťom zápase z uplynulých štyroch. "," povedal útočník Robby Fabbri podľa nhl.com. Podľa trénera Utahu Andreho Tourignyho je trpká prehra dôsledok výkonu celého tímu: "."Edmonton zvíťazil nad Ottawou 3:1 a triumfoval tretíkrát po sebe. V tabuľke Západnej konferencie sa posunul na 3. miesto o skóre pred Minnesotu. "Olejári" zvíťazili v ôsmom zápase z uplynulých deviatich a ukončili šesťzápasovú víťaznú sériu "senátorov." Ottawa prehrala na ľade súpera prvýkrát po štyroch víťazstvách.Hráči Caroliny zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 3:1. Najproduktívnejším hráčom stretnutia bol brankár hostí Pjotr Kočetkov, ktorý si pripísal dva kanadské body za sekundárne asistencie. Stal sa prvým brankárom v histórii Caroliny, ktorý získal v zápase viac než jeden kanadský bod. Rangers prehrali už štvrtý z uplynulých piatich zápasov a nenadviazali na triumf 3:1 z Dallasu. Na domácom ľade prehrali už štvrtýkrát v rade a na dve víťazstvá po sebe čakajú od 20. novembra. Proti Caroline sa ujali vedenia už v 17. sekunde gólom Jimmyho Veseyho, no viackrát už neskórovali. "," zhrnul Kočetkov pre nhl.com. Víťazný gól strelil v presilovke v 35. minúte bývalý hráč "jazdcov" Jack Roslovic.