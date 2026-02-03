< sekcia Šport
Fehérváry naštartoval obrat Washingtonu a bol druhou hviezdou zápasu
Fehérváry sa vrátil do zostavy Capitals po tom, čo vynechal duel s Carolinou (4:3) pre narodenie dcéry.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry sa gólom podieľal na triumfe Washingtonu nad New Yorkom Islanders 4:1 v nočnom dueli NHL. Dvadsaťšesťročný obranca naštartoval obrat svojho tímu a stal sa druhou hviezdou zápasu. Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Minnesoty 3:4 po predĺžení, Dalibor Dvorský a jeho St. Louis podľahli Nashvillu 5:6. Z víťazstva sa netešil ani Pavol Regenda, ktorého San Jose prehralo v Chicagu 3:6. Calgary s Martinom Pospíšilom nestačilo Torontu 2:4.
Fehérváry sa vrátil do zostavy Capitals po tom, čo vynechal duel s Carolinou (4:3) pre narodenie dcéry. Washington prehrával po zásahu Mathewa Barzala v úvodnej tretine a práve slovenský obranca v 26. minúte vyrovnal na 1:1. Fehérváry si vymenil puk s Tomom Wilsonom a hosťujúceho brankára Davida Ritticha prekonal prudkou strelou spomedzi kruhov. O 31 sekúnd nato strelil víťazný gól Anthony Beauvillier a v záverečnej tretine spečatili výhru Washingtonu Nic Dowd s Johnom Carlsonom. Fehérváry strávil na ľade 19 minút a pripísal si aj dva plusové body, bodyček a dva bloky.
Montreal poslal na začiatku záverečnej tretiny do vedenia 3:2 Kirby Dach, ale v drese Minnesoty si vynútil predĺženie Brock Faber. Svojím druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe domácich Kirill Kaprizov. Slafkovský odohral 18:09 minúty a zaznamenal dve strely na bránku.
St. Louis v Nashville neudržalo štvorgólové vedenie 5:1. Obrat domácich zavŕšil Steven Stamkos, ktorý v 48. minúte vyrovnal a o tri minúty nato strelil víťazný gól. Dvorský odohral za hostí takmer 17 minút, pripísal si „mínusku“, strelu na bránku a 33,3-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
V akcii bol aj Regenda v službách San Jose. Na ľade strávil 11:23 minúty, počas ktorých dostal dvojminútový trest za podrazenie, prezentoval sa strelou na bránku a piatimi bodyčekmi. Sharks prehrali tretíkrát za sebou.
Calgary prehrávalo s Torontom 0:3 a hoci sa vďaka zásahom Nazems Kadriho a Joela Farabeeho domácim zápas podarilo zdramatizovať, v závere už len gólom do prázdnej bránky spečatil triumf hostí Bobby McMann. Pospíšil odohral v drese Flames osem a pol minúty a zaznamenal štyri bodyčeky.
Fehérváry sa vrátil do zostavy Capitals po tom, čo vynechal duel s Carolinou (4:3) pre narodenie dcéry. Washington prehrával po zásahu Mathewa Barzala v úvodnej tretine a práve slovenský obranca v 26. minúte vyrovnal na 1:1. Fehérváry si vymenil puk s Tomom Wilsonom a hosťujúceho brankára Davida Ritticha prekonal prudkou strelou spomedzi kruhov. O 31 sekúnd nato strelil víťazný gól Anthony Beauvillier a v záverečnej tretine spečatili výhru Washingtonu Nic Dowd s Johnom Carlsonom. Fehérváry strávil na ľade 19 minút a pripísal si aj dva plusové body, bodyček a dva bloky.
Montreal poslal na začiatku záverečnej tretiny do vedenia 3:2 Kirby Dach, ale v drese Minnesoty si vynútil predĺženie Brock Faber. Svojím druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe domácich Kirill Kaprizov. Slafkovský odohral 18:09 minúty a zaznamenal dve strely na bránku.
St. Louis v Nashville neudržalo štvorgólové vedenie 5:1. Obrat domácich zavŕšil Steven Stamkos, ktorý v 48. minúte vyrovnal a o tri minúty nato strelil víťazný gól. Dvorský odohral za hostí takmer 17 minút, pripísal si „mínusku“, strelu na bránku a 33,3-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
V akcii bol aj Regenda v službách San Jose. Na ľade strávil 11:23 minúty, počas ktorých dostal dvojminútový trest za podrazenie, prezentoval sa strelou na bránku a piatimi bodyčekmi. Sharks prehrali tretíkrát za sebou.
Calgary prehrávalo s Torontom 0:3 a hoci sa vďaka zásahom Nazems Kadriho a Joela Farabeeho domácim zápas podarilo zdramatizovať, v závere už len gólom do prázdnej bránky spečatil triumf hostí Bobby McMann. Pospíšil odohral v drese Flames osem a pol minúty a zaznamenal štyri bodyčeky.
NHL - výsledky:
Florida - Buffalo 3:5, Pittsburgh - Ottawa 2:3, Washington - NY Islanders 4:1 (Fehérváry za domácich 1+0), Minnesota - Montreal 4:3 pp, Nashville - St. Louis 6:5, Dallas - Winnipeg 4:3 pp, Chicago - San Jose 6:3, Colorado - Detroit 0:2, Utah - Vancouver 6:2, Calgary - Toronto 2:4
Florida - Buffalo 3:5, Pittsburgh - Ottawa 2:3, Washington - NY Islanders 4:1 (Fehérváry za domácich 1+0), Minnesota - Montreal 4:3 pp, Nashville - St. Louis 6:5, Dallas - Winnipeg 4:3 pp, Chicago - San Jose 6:3, Colorado - Detroit 0:2, Utah - Vancouver 6:2, Calgary - Toronto 2:4