Fehérváry oslávil návrat bodom, Laviolette: Je fajn ho mať späť

New York 1. januára (TASR) - Obranca Martin Fehérváry sa po takmer mesiaci vrátil po zranení do zostavy hokejistov Washingtonu a jeho tím v silvestrovskom dueli NHL deklasoval doma Montreal 9:2. Slovenský reprezentant sa na vysokom víťazstve podieľal jednou asistenciou a kouč Peter Laviolette ho za výkon po nútenej pauze pochválil.



"Je fajn ho mať späť v zostave," povedal po zápase zámorským novinárom tréner domácich. Laviolette avizoval, že nebude Fehérváryho po návrate "žmýkať", napokon mu však doprial na ľade až 18 minút. "Ak by som to nevedel, ani by som si nevšimol, že bol tak dlho mimo hry. Myslím si, že Marty odohral naozaj vydarený zápas. Dobre korčuľoval a jeho rýchlosť a fyzická hra sú pre nás prínos. V dvojici s Mattym Irwinom boli v defenzíve veľmi silní."



Fehérváry si bod pripísal v tretej tretine pri góle Marcusa Johanssona 7:2, keď domáci pripravili Montrealu dokonalý "kolotoč" v jeho obrannom pásme a švédsky krídelník ho zakončil presnou strelou. Slovenský zadák nazbieral v stretnutí až tri plusové body, čo bolo s Erikom Gustafssonom a Trevorom van Riemsdykom najviac v tíme. Mal aj jednu strelu, jeden bodyček a jeden strelecký pokus súpera zblokoval. Na začiatku druhej tretiny dostal dvojminútový trest za hákovanie Christiana Dvoraka. V sezóne odohral doteraz 27 zápasov s bilanciou 5 bodov za dva góly a tri asistencie.



Na rozdiel od Fehérváryho mal menej dôvodov na radosť jeho krajan Juraj Slafkovský, ktorý sa rovnako ako celý Montreal na konci roka trápil. Slovenský útočník nebodoval už vo ôsmom stretnutí za sebou, naposledy sa do štatistík zapísal gólovou prihrávkou 15. decembra v súboji s Ottawou (2:3). Proti Washingtonu odohral v tretej formácii necelých 13 minút s jednou mínuskou, dvoma strelami a tromi "hitmi". Canadiens ťahajú šnúru piatich prehier, majú počas nej hrozivé skóre 8:26. "Musíme hrať koncentrovane celých 60 minút. My vydržíme päť, možno desať a potom sa to už s nami vezie," povedal autor oboch gólov Montrealu vo Washingtone Cole Caufield.