Fehérváry pomohol gólom k víťazstvu Washingtonu, Chára sa opäť pobil

výsledky NHL:

Ottawa - Tampa Bay 4:0,



Pittsburgh - Anaheim 1:0,



Toronto - Chicago 5:4,



Buffalo - Washington 2:3 pp a sn

/FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/,



St. Louis - Montreal 4:1,



New York Islanders - New Jersey 4:2,



Arizona - Philadelphia 3:5,



Edmonton - Carolina 1:3,



Calgary - Boston 2:4,



Seattle - Columbus 4:5 pp,



San Jose - Dallas 2:1,



Los Angeles - Minnesota 2:1

New York 11. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry pomohol v noci na nedeľu v zámorskej NHL gólom k víťazstvu Washingtonu na ľade Buffala 3:2 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťdvaročný obranca vyrovnal v 46. minúte na 2:2, keď po prihrávke Alexandra Ovečkina strelou z prvej prepálil Ukku-Pekku Luukkonena v bránke Sabres. Bol to jeho tretí presný zásah a šiesty bod (3+3) v sezóne. V nájazdovom rozstrele rozhodol o víťazstve Capitals v tretej sérii T.J. Oshie.Fehérváry pritom nedohral predošlý zápas v noci na sobotu s Pittsburghom po tom, ako ho zasiahol do hlavy útočník Penguins Brock McGinn. Napokon sa vyhol vážnejšiemu zraneniu a mohol nastúpiť v ďalšom dueli, v ktorom zachránil pre svoj tím predĺženie. Okrem dôležitého gólu si počas 19:45 minút pripísal aj plusový bod, vyslal tri strely na bránku a rozdal až sedem "hitov". Sabres sa trápia, utrpeli siedmu prehru v rade.povedal pre nhl.com slovenský obranca, ktorého štart v zápase bol otázny.Po zákroku McGinna vynechal proti Pittsburghu viac ako polovicu zápasu.dodal Fehérváry. Z jeho gólu mal radosť aj tréner Peter Laviolette.povedal tréner "Caps" pre agentúru AP. Víťazný gól strelil v nájazdoch T.J. Oshie, ktorý zaznamenal 46. gól v rozstrele. V historických tabuľkách je štvrtý za Jonathanom Toewsom (51), Fransom Nielsenom a Patrickom Kaneom (obaja 49).V ďalšom zápase si hráči New Yorku Islanders poradili doma s New Jersey 4:2. Z výhry "ostrovanov" sa tešil aj skúsený slovenský zadák Zdeno Chára, ktorý opäť odhodil rukavice. Tentoraz sa pobil už v 7. minúte s Masonom Geerstenom. Slovenský obranca išiel pomstiť spoluhráča Noaha Dobsona, ktorého Geersten predtým nepríjemne zasiahol do hlavy v strednom pásme. Chára okrem piatich minút za bitku dostal aj dve minúty za vyvolanie šarvátky a osobný desaťminútový trest. V zápase odohral 14 minút a zaznamenal aj jeden plusový bod. Do zostavy New Jersey sa vrátil jeho krajan Christián Jaroš, ktorý odohral za Devils 8:36 minúty s jednou strelou a tromi bodyčekmi. Jeho spoluhráč Tomáš Tatar si pripísal mínusový bod, strelu a menší trest za krosček počas 14:26 minúty v akcii. Islanders vyhrali prvýkrát v novom domovskom stánku UBS Arena, podarilo sa im to až na ôsmy pokus. K víťazstvu prispel gólom v oslabení aj Zach Parise, ktorý si tak otvoril strelecký účet v tejto sezóne. V bránke "diablov" absolvoval debut v profilige Akira Schmid.Dallas v zostave s Andrejom Sekerom prehral v San Jose 1:2. Z víťazstva sa netešil ani Adam Ružička, ktorého Calgary podľahlo doma Bostonu 2:4. Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka prehrala na ľade Ottawy Senators 0:4. Hetrikom prispel k triumfu domácich kapitán "senátorov" Brady Tkachuk.