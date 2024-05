Slovákov v Ostrave posilní aj Martin Fehérváry, pripojí sa v pondelok

Bratislava 2. mája (TASR) - Martin Fehérváry posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na nadchádzajúcich MS v Ostrave. K tímu sa pripojí v pondelok. Príchod obrancu Washingtonu Capitals potvrdil v stredu v noci prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan na sociálnej sieti.



"Martin Fehérváry sa v pondelok pripojí k nášmu národnému tímu. Skvelá správa pre slovenských hokejových fanúšikov," napísal Šatan.



Fehérvárymu sa skončila klubová sezóna po vypadnutí Washington v 1. kole play off NHL. Capitals podľahli víťazom Prezidentskej trofeje z New Yorku Rangers hladko 0:4 na zápasy. Dvadsaťštyriročný obranca bol v sérii najproduktívnejší hráč a aj najlepší strelec svojho tímu, keď mal bilanciu dva góly a jedna asistencia. V základnej časti svojej tretej kompletnej sezóny v NHL odohral 66 duelov, v ktorých strelil tri góly, pridal 13 asistencií a mal 24 trestných minút a sedem mínusových bodov. Slovensko reprezentoval na MS v rokoch 2018, 2019 a 2022.



Ihneď po vypadnutí Washingtonu avizoval, že by sa rád pripojil k reprezentácii na MS. "Určite by som rád prišiel. Uvidíme, čo povedia v klube, no som pripravený prísť," povedal vtedy pre TV JOJ.



Fehérváry je tak už šiesty hráč na súpiske SR, ktorý v sezóne 2023/2024 nastúpil v NHL. Okrem neho už účasť na MS potvrdili aj obranca Šimon Nemec (New Jersey) a útočníci Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Pospíšil (Calgary), Tomáš Tatar (Seattle) a Pavol Regenda (Anaheim). Siedmym mohol byť Erik Černák z Tampy Bay, no ten sa ospravedlnil pre nedoliečené zranenie ramena, ktoré utrpel v druhom zápase série s Floridou.