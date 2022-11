Fehérváry prispel asistenciou k triumfu Washingtonu nad Tampou 5:1

NHL - výsledky:



Toronto - Pittsburgh 2:4,

Washington - Tampa Bay 5:1 /M. Fehérváry za domácich 0+1/,

Dallas - San Jose 4:5, Seattle - Minnesota 0:1

New York 12. novembra (TASR) - Slovenský obranca Martin Fehérváry prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému triumfu hokejistov Washingtonu Capitals nad Tampou Bay 5:1. Duel nedohral jeho krajan v drese hostí Erik Černák, ktorý sa v tretej tretine zranil pri zblokovaní strely Alexandra Ovečkina.Fehérváry sa podieľal v 35. minúte na presnom zásahu bieloruského útočníka Aljakseja Protasa. Na modrej čiare z prvej posunul puk na svojho spoluhráča z obrany Nicka Jensena a jeho strelu dorazil Protas do siete na 3:0. Pre Fehérváryho to bol druhý bod (0+2) v šestnástom dueli v sezóne. Na ľade strávil 19:13 min, mal plusový bod, jednu strelu na bránku, jeden bodyček a tri zblokované strely. Černák odohral o 12 sekúnd viac s jedným mínusovým bodom, tromi "hitmi" a štyrikrát zblokoval strely domácich. Rovnako ako on musel po bloku strely Ovečkina odísť predčasne do šatne aj jeho spoluhráč Michail Sergačjov, Tampe sa navyše zranil aj ďalší obranca Cal Foote.Premiérovými dvoma gólmi v drese Washingtonu sa blysol Sonny Milano a pridal aj jednu asistenciu. Do klubu prišiel v polovici októbra ako voľný hráč. John Carlson si za asistenciu pripísal svoj 600. bod v NHL, čo dosiahol ako prvý obranca v histórii Capitals. Domáci uspeli aj bez hlavného trénera Petra Lavioletta, ktorý je na covid protokole a jeho miesto zaujal asistent Kevin McCarthy. Laviolette bude na striedačke absentovať aj v nedeľu, keď si oba tímy zopakujú vzájomný súboj na ľade Tampy.San Jose ukončilo šnúru piatich prehier, keď uspelo v Dallase 5:4. Jevgenij Malkin sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Pittsburghu na ľade Toronta 4:2. Mats Zuccarello rozhodol na konci prvej tretiny jediným gólom v zápase o triumfe Minnesoty na štadióne Seattlu 1:0. Prvé čisté konto v drese Minnesoty a už svoje 72. v profilige si vďaka 28 zákrokom pripísal brankár Marc-Andre Fleury. V kariére dokázal "vynulovať" už v poradí 28. tím NHL a osamostatnil sa tak na čele historických tabuliek. Čisté konto proti 27 rôznym klubom v lige zaznamenali Ed Belfour, Dominik Hašek, Martin Brodeur a Tomáš Vokoun.