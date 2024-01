NHL - výsledky:



Boston - Colorado 5:2,

Buffalo - Chicago 3:0,

Ottawa - Montreal 6:2,

Philadelphia - Dallas 5:1,

Tampa Bay - Minnesota 7:3,

Washington - St. Louis 5:2 (M. FEHÉRVÁRY 0+1),

Calgary - Toronto 3:4,

Edmonton - Seattle 4:2,

Los Angeles - Nashville 1:2,

Vancouver - Arizona 2:1,

Vegas - New York Rangers 5:1

New York 19. januára (TASR) - Slovenský obranca Martin Fehérváry prispel asistenciou k víťazstvu hokejistov Washingtonu nad St. Louis 5:2 v nočnom zápase NHL. Útočníkovi T. J Oshiemu ňou pomohol skompletizovať hetrik gólom do prázdnej bránky. Hráči Edmontonu Oilers zvíťazili v 12. zápase po sebe, keď na domácom ľade zdolali Seattle Kraken 4:2. Tomáš Tatar v drese hostí nebodoval.Útočník "olejárov" Leon Draisaitl sa na triumfe podieľal štyrmi bodmi za gól a tri asistencie, jeho spoluhráč Connor McDavid vďaka asistencii bodoval v 12. zápase po sebe. Kraken viedli po 1. tretine 2:0, no hostia tromi gólmi počas ôsmich minút druhej časti otočili skóre. Pomohlo im k tomu aj vylúčenie Tatara, ktorý dostal menší trest za hákovanie a Draisaitl po 13 sekundách využil presilovku. Slovenský útočník nastúpil na krídle prvej formácie, na ľade strávil 10:35 a pripísal si jednu strelu.Obranca Martin Fehérváry z Washingtonu sa počas hry Blues bez brankára snažil vyhodiť puk z obrannej tretiny, hráč St. Louis ho tečoval do stredného pásma a Oshie následne trafil prázdnu bránku. Slovenský obranca si okrem siedmej asistencie v sezóne pripísal aj dva plusové body. Nastúpil v prvej obrannej dvojici a odohral 20:02 min. Pre Oshieho to bol prvý hetrik v sezóne, v ktorej zatiaľ strelil sedem gólov.Útočník Montrealu Juraj Slafkovský gólovo nenadviazal na uplynulé dva zápasy, v ktorých skóroval a pri prehre na ľade Ottawy 2:6 mal tri mínusové body. Do kanadského bodovania sa nezapísali ani útočníci Calgary Adam Ružička a Martin Pospíšil, ktorých tím podľahol na domácom ľade Torontu 3:4.Slafkovský nastúpil na krídle prvého útoku a na ľade strávil najviac času spomedzi útočníkov Canadiens - 20:41 minúty. Montreal nezopakoval víťazstvo na ľade Ottawy z októbra (6:4) a najslabšiemu tímu Východnej konferencie podľahol 2:6.Útočník Auston Matthews z Toronta dosiahol už svoj štvrtý hetrik v sezóne, ktorým pomohol k triumfu na ľade Calgary 4:3. Dvojica slovenských útočníkov v drese "plameňov" Martin Pospíšil a Adam Ružička nebodovala. Pospíšil odohral iba 3:46 minúty, počas ktorých zaznamenal jednu strelu a dva hity. Ružička nastúpil v strede štvrtej formácie, na ľade strávil 12:24 minúty. Pripísal si 75-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach a aj jeden mínusový bod.Hráči Bostonu potvrdili, že patria k najlepším na domácom ľade a Colorado zdolali 5:2. Tromi gólmi k tomu prispel David Pastrňák, ktorý spečatil svoj 16. hetrik gólom do prázdnej bránky. Duel Buffalo - Chicago bol na programe už v stredu, no pre snehovú kalamitu ho posunuli o deň neskôr. Domáci Sabres triumfovali 3:0, čím dosiahli piate víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov. Brankár Ukko-Pekka Luukkonen neinkasoval v druhom zápase po sebe a po 19 zákrokoch dosiahol tretie čisté konto v sezóne.Hráči Philadelphie nadviazali na nedávne výsledky a proti Dallasu si pripísali piate víťazstvo za sebou. Stars prehrali po dvoch víťazstvách.Hokejisti Tampy Bay zdolali na domácom ľade Minnesotu 7:3 a dosiahli štvrté víťazstvo v sérii. Štyrmi bodmi sa na výsledku podieľal ich obranca Victor Hedman (1+3). Slovenský obranca Erik Černák vynechal druhý zápas po sebe pre zranenie v hornej časti tela, ktoré utrpel v zápase proti New Jersey.Los Angeles Kings prehrali tretí domáci zápas v sérii, keď Nashvillu podľahli 1:2. Bola to pre nich deviata prehra z uplynulých desiatich zápasov.Hokejisti Vancouveru sa vyšvihli do čela celej súťaže po triumfe nad Arizonou 2:1. Po 45 zápasoch majú na konte 64 bodov. Priebežne druhý tím Západnej konferencie Winnipeg má 62 bodov a odohral o dva zápasy menej. Pre Canucks to bolo šieste víťazstvo z uplynulých siedmich duelov.Hráči Vegas dosiahli prvýkrát po viac než mesiaci dve víťazstvá za sebou. Na domácom ľade zdolali New York Rangers 5:1