Fehérváry prispel asistenciou k výhre Washingtonu v Nashville 4:1

NHL - výsledky:



Florida - Boston 3:4 pp, Buffalo - Seattle 2:6, Pittsburgh - Ottawa 0:5, Chicago - Edmonton 3:4, Montreal - Dallas 1:2 pp a sn, New Jersey - Tampa Bay 3:2 pp, Philadelphia - Anaheim 6:0, St. Louis - Columbus 1:2, Toronto - Vancouver 0:3, Winnipeg - Colorado 3:0, Nashville - Washington 1:4 /M. FEHÉRVÁRY (Washington) 0+1/, Utah - New York Islanders 1:2, Calgary - Los Angeles 2:1, San Jose - Minnesota 1:3, Vegas - New York Rangers 1:2

New York 12. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu na ľade Nashvillu 4:1 v zámorskej NHL. Martin Pospíšil nastúpil v drese Calgary v prvom útoku a zaznamenal výhru 2:1 nad Los Angeles. Zo Slovákov sa v noci na nedeľu tešil z triumfu aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey zdolalo Tampu Bay v zostave aj s Erikom Černákom 3:2 po predĺžení. Montreal aj s Jurajom Slafkovským v prvom útoku podľahol doma Dallasu 1:2 po nájazdoch.Fehérváry asistoval pri víťaznom góle na 2:1, o ktorý sa postaral v 49. minúte Ethen Frank. Washington vedie Východnú konferenciu a na konte má 61 bodov, rovnako ako najlepší tím západu Winnipeg. Odohral však o zápas menej.