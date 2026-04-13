Fehérváry prispel dvoma bodmi k výhre Capitals, Slafkovský asistoval
Washington sa vďaka víťazstvu priblížil na rozdiel jediného bodu k Philadelphii v boji o tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii, ale Flyers majú zápas k dobru.
New York 13. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. Na domácom ľade zdolali Pittsburgh 3:0 a slovenský obranca Martin Fehérváry k tomu prispel dvoma asistenciami. V noci na pondelok bodoval aj Juraj Slafkovský, keď sa prihrávkou podieľal na jubilejnom 100. bode Nicka Suzukiho v sezóne a Montreal uspel na ľade New Yorku Islanders 4:1. „Ostrovania“ tak prišli o šancu dostať sa do play off.
Washington sa vďaka víťazstvu priblížil na rozdiel jediného bodu k Philadelphii v boji o tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii, ale Flyers majú zápas k dobru. „Poznám našich chlapcov a viem, že sa v žiadnom prípade nevzdajú. Neznamená to, že sa dostaneme do play off, ale vedel som, že sa nezlomíme a budeme bojovať o každé víťazstvo až do konca,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery. Fehérváry odohral 18:50 min, mal aj plusový bod a štyri trestné minúty. Jeho spoluhráč Connor McMichael zaznamenal dva góly a pridal asistenciu. Bodoval aj Alexander Ovečkin v zápase, ktorý teoreticky mohol byť jeho posledným domácim zápasom za Capitals v kariére.
Montreal ukončil nádeje Islanders na prienik do vyraďovačky. K víťazstvu hostí 4:1 prispel Suzuki gólom a asistenciou a stal sa piatym hráčom v histórii Canadiens, ktorý v jednej sezóne nazbieral minimálne 100 bodov. Pred ním to dokázali Guy Lafleur (šesťkrát), Peter Mahovlich (dvakrát), Mats Näslund a Steve Shutt. Slafkovský mu pri jubilejnom bode asistoval, keď obkrúžil útočné pásmo a presnou prihrávkou našiel Suzukiho v predbránkovom priestore. Slovenský útočník mal minutáž 18:53 s jednou strelou a plusovým bodom.
Šimon Nemec bol najvyťaženejší obranca New Jersey pri domácom víťazstve nad Ottawou 4:3 po predĺžení. Na ľade strávil 24:03 min s jednou strelou a mínusovým bodom. Nico Hischier mal bilanciu 2+1, vrátane víťazného gólu v predĺžení. Calgary bez Martina Pospíšila zdolalo doma Utah 4:1. Brayden Pachal zaznamenal prvý trojbodový zápas v kariére v NHL, keď dal gól a pridal dve asistencie.
Washington sa vďaka víťazstvu priblížil na rozdiel jediného bodu k Philadelphii v boji o tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii, ale Flyers majú zápas k dobru. „Poznám našich chlapcov a viem, že sa v žiadnom prípade nevzdajú. Neznamená to, že sa dostaneme do play off, ale vedel som, že sa nezlomíme a budeme bojovať o každé víťazstvo až do konca,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery. Fehérváry odohral 18:50 min, mal aj plusový bod a štyri trestné minúty. Jeho spoluhráč Connor McMichael zaznamenal dva góly a pridal asistenciu. Bodoval aj Alexander Ovečkin v zápase, ktorý teoreticky mohol byť jeho posledným domácim zápasom za Capitals v kariére.
Montreal ukončil nádeje Islanders na prienik do vyraďovačky. K víťazstvu hostí 4:1 prispel Suzuki gólom a asistenciou a stal sa piatym hráčom v histórii Canadiens, ktorý v jednej sezóne nazbieral minimálne 100 bodov. Pred ním to dokázali Guy Lafleur (šesťkrát), Peter Mahovlich (dvakrát), Mats Näslund a Steve Shutt. Slafkovský mu pri jubilejnom bode asistoval, keď obkrúžil útočné pásmo a presnou prihrávkou našiel Suzukiho v predbránkovom priestore. Slovenský útočník mal minutáž 18:53 s jednou strelou a plusovým bodom.
Šimon Nemec bol najvyťaženejší obranca New Jersey pri domácom víťazstve nad Ottawou 4:3 po predĺžení. Na ľade strávil 24:03 min s jednou strelou a mínusovým bodom. Nico Hischier mal bilanciu 2+1, vrátane víťazného gólu v predĺžení. Calgary bez Martina Pospíšila zdolalo doma Utah 4:1. Brayden Pachal zaznamenal prvý trojbodový zápas v kariére v NHL, keď dal gól a pridal dve asistencie.
NHL - výsledky:
Washington - Pittsburgh 3:0 /Fehérváry za domácich 0+2/, Columbus - Boston 2:3, NY Islanders - Montreal 1:4 /Slafkovský za hostí 0+1/, New Jersey - Ottawa 4:3 pp, Anaheim - Vancouver 3:4 pp, Calgary - Utah 4:1
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Ottawa, Boston
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Utah, Vegas, Edmonton
Washington - Pittsburgh 3:0 /Fehérváry za domácich 0+2/, Columbus - Boston 2:3, NY Islanders - Montreal 1:4 /Slafkovský za hostí 0+1/, New Jersey - Ottawa 4:3 pp, Anaheim - Vancouver 3:4 pp, Calgary - Utah 4:1
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Ottawa, Boston
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Utah, Vegas, Edmonton