Fehérváry prispel gólom k triumfu nad Carolinou, Tampe Bay sa nedarilo

NHL - výsledky:



Washington - Carolina 4:0 (za domácich M. Fehérváry 1+0)

Philadelphia - Minnesota 4:5

Florida - Ottawa 3:0:

Tampa Bay - Pittsburgh 1:5

New York Islanders - Vancouver 3:4

Chicago - Edmonton 4:3 pp

Arizona - Colorado 2:1

Calgary - Montreal 4:5 pp

Vegas - Boston 2:5

New York 4. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals aj vďaka gólu slovenského obrancu Martina Fehérváryho zvíťazil v zápase NHL na domácom ľade nad Carolinou 4:0. Slovenský zadák zvýšil v 29. minúte na 2:0 pre Capitals svojím štvrtým gólom v sezóne, v zápase odohral 17:26 minúty, trikrát vystrelil a zapísal si jeden plusový bod.Český brankár Vítek Vaněček kryl 36 striel hostí, zapísal si tretí shutout v sezóne a Caps zastavili sériu troch prehier. Ruský kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin strelil jeden gól, už 33. v tejto sezóne. Spolu ich má na konte v profilige 763, už len tri ho delia od vyrovnania Jaromíra Jágra na treťom mieste historických tabuliek NHL.Nedarilo sa Tampe Bay, ktorá doma prehrala s Pittsburghom 1:5. Slovenský obranca Lightning Erik Černák odohral bez štyroch sekúnd 23 minút, do štatistík si zapísal dve trestné minúty a jednu strelu.Vancouver v bránke bez slovenského brankára Jaroslava Haláka zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 4:3. Ostrovania hrali bez zraneného slovenského obrancu Zdena Cháru.