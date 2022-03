Fehérváry prispel gólom k víťazstvu Washingtonu nad Columbusom 7:2

Hráč John Klingberg (vpravo) z Dallasu Stars sa teší z gólu brankárovi Montrealu Canadiens Jakeovi Allenovi počas zápasu zámorskej NHL 17. marca 2022 v Montreale. Foto: TASR/AP

výsledky:



Columbus - Washington 2:7 /FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/, Philadelphia - Nashville 5:4, Montreal - Dallas 3:4 pp, NY Rangers - NY Islanders 1:2, Toronto - Carolina 3:2, St. Louis - Pittsburgh 2:3 pp a sn, Edmonton - Buffalo 6:1, Los Angeles - San Jose 3:0, Vancouver - Detroit 0:1, Vegas - Florida 5:3

New York 18. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martn Fehérváry prispel jedným gólom k víťazstvu Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Columbus Blue Jackets 7:2. Pre dvadsaťdvaročného beka to bol piaty presný zásah v sezóne, okrem neho si do štatistík pripísal aj dve strely na bránku, dva hity, zablokovanú strelu a tri plusové body.Alexander Ovečkin strelil 38. gól v sezóne a už len dva ho delia od toho, aby vyrovnal rekord Waynea Gretzkého v počte sezón s aspoň 40 gólmi v základnej časti. Legendárny Kanaďan ich nazbieral dvanásť.Z víťazstva sa tešil aj Marián Studenič, ktorý sa predstavil v treťom útoku Dallasu. Stars vyhrali na ľade Montrealu Canadiens 4:3 po predĺžení, víťazný gól dal v 65. minúte John Klingberg. Studenič odohral 7:52 minúty, dostal menší trest a pripísal si aj jeden hit, blok a plusový bod.V newyorskom derby vyhrali Islanders na ľade Rangers tesne 2:1. Zdeno Chára strávil na ľade 18:01 minúty a okrem jeden strely na bránku si do štatistík zapísal aj dva bodyčeky a blok. Hráči Vegas ukončili päťzápasovú sériu prehier a doma zdolali najlepší tím Výhodnej konferencie Floridu 5:3.