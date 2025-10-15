Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fehérváry proti Černákovi: Washington zdolal Tampu 3:2 pp

Center Washingtonu Capitals Hendrix Lapierre (29) a obranca Trevor van Riemsdyk (57) sa počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v utorok 14. októbra 2025 vo Washingtone pobili s centrom Tampy Bay Lightning Conorom Geekiem (14). Foto: TASR/AP

Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary, nastúpil na krídle tretej formácie vedľa Mikaela Backlunda a Blakea Colemana proti Vegas.

New York 15. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL na svojom ľade Tampu Bay 3:2 po predĺžení. Martin Fehérváry v drese domácich nebodoval, rovnako ani Erik Černák v drese hostí. O víťazstve Capitals rozhodol Jakob Chychrun.

V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Juraj Slafkovský sa so svojim Montrealom predstavil po prvý raz v sezóne na domácom klzisku a zásluhou gólu Colea Caufielda vo štvrtej minúte predĺženia zdolali Canadiens súpera zo Seattlu 5:4. Slovenský útočník nebodoval, ale rozdal až šesť bodyčekov - najviac v celom zápase.

Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary, nastúpil na krídle tretej formácie vedľa Mikaela Backlunda a Blakea Colemana proti Vegas. A práve títo dvaja útočníci poslali v prvej tretine "plamene" do vedenia 2:0. Hostia však otočili skóre a zvíťazili 4:2.

Prvé body stratil Nashville, v Toronte prehral 4:7, keď za domácich dvakrát skóroval Auston Matthews. Brankár Stuart Skinner z Edmontonu zneškodnil všetkých 30 striel NY Rangers, vychytal svoje ôsme čisté konto v kariére. "Olejári" zvíťazili 2:0.

NHL - výsledky:

Montreal - Seattle 5:4 pp, NY Rangers - Edmonton 0:2, Toronto - Nashville 7:4, Washington - Tampa 3:2 pp, Calgary - Vegas 2:4, Dallas - Minnesota 5:2, San Jose - Carolina 1:5, Anaheim - Pittsburgh 4:3
.

