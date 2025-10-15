< sekcia Šport
Fehérváry proti Černákovi: Washington zdolal Tampu 3:2 pp
Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary, nastúpil na krídle tretej formácie vedľa Mikaela Backlunda a Blakea Colemana proti Vegas.
Autor TASR,aktualizované
New York 15. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL na svojom ľade Tampu Bay 3:2 po predĺžení. Martin Fehérváry v drese domácich nebodoval, rovnako ani Erik Černák v drese hostí. O víťazstve Capitals rozhodol Jakob Chychrun.
V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Juraj Slafkovský sa so svojim Montrealom predstavil po prvý raz v sezóne na domácom klzisku a zásluhou gólu Colea Caufielda vo štvrtej minúte predĺženia zdolali Canadiens súpera zo Seattlu 5:4. Slovenský útočník nebodoval, ale rozdal až šesť bodyčekov - najviac v celom zápase.
Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary, nastúpil na krídle tretej formácie vedľa Mikaela Backlunda a Blakea Colemana proti Vegas. A práve títo dvaja útočníci poslali v prvej tretine "plamene" do vedenia 2:0. Hostia však otočili skóre a zvíťazili 4:2.
Prvé body stratil Nashville, v Toronte prehral 4:7, keď za domácich dvakrát skóroval Auston Matthews. Brankár Stuart Skinner z Edmontonu zneškodnil všetkých 30 striel NY Rangers, vychytal svoje ôsme čisté konto v kariére. "Olejári" zvíťazili 2:0.
NHL - výsledky:
Montreal - Seattle 5:4 pp, NY Rangers - Edmonton 0:2, Toronto - Nashville 7:4, Washington - Tampa 3:2 pp, Calgary - Vegas 2:4, Dallas - Minnesota 5:2, San Jose - Carolina 1:5, Anaheim - Pittsburgh 4:3
