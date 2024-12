Fehérváry s Tatarom bez bodu, Minnesota deklasovala Anaheim

výsledky:



Anaheim - Minnesota 1:5, Vancouver - Columbus 5:2, Vegas - Dallas 3:2, New Jersey - Seattle 3:2, Toronto - Washington 1:3, NY Rangers - Pittsburgh 4:2

New York 7. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so Slovákom Martinom Fehérvárym vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Toronta 3:1. Capitals tak bodovali v šiestom zápase za sebou a o víťazný gól sa postaral Connor McMichael. Spomedzi Slovákov bol v akcii aj Tomáš Tatar, ktorého New Jersey vyhralo nad Seattlom 3:2.McMichael sa postaral o víťazný gól v 50. minúte a záverečný pridal Aľaxej Protas. Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, na ľade strávil 16:03 minúty a zaznamenal mínusku, jednu strelu na bránu a jeden blok. Tatar bol v stretnutí proti svojmu bývalému tímu na ľade 11:32 minúty a na konci stretnutia dostal dvojminútový trest, ktorý Devils ustáli. Svoj prvý gól v sezóne vsietil za domácich Luke Hughes s asistenciou brata Jacka. Vysokú prehru na domácom ľad utrpel Anaheim, ktorý nestačil na Minnesotu 1:5. Za hostí mali po tri body Marco Rossi (2+1), Matthew Boldy (1+2) a Kirill Kaprizov (1+2).