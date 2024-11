Fehérváry s tromi mínuskami, Washington podľahol Pittsburghu 2:4

NHL - výsledky



Toronto - Detroit 3:1,

Washington - Pittsburgh 2:4,

Anaheim - Minnesota 2:5,

Seattle - Vegas 4:3 pp

New York 9. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu prehrali v nočnom zápase NHL na domácom ľade s Pittsburghom 2:4. Slovenský obranca domácich Martin Fehérváry odohral 19 minút, počas ktorých si do štatistík pripísal tri mínusové body. Pre Capitals to bola prvá domáca prehra po siedmich víťazstvách."Tučniaci" zvíťazili prvýkrát po dvoch prehrách. Bodovo im k tomu najvýraznejšie pomohli veteráni Erik Karlsson a Jevgenij Malkin, ktorí si pripísali po góle i asistencii. Prvýkrát po piatich zápasoch sa gólovo nepresadil kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, hoci bol s 5 strelami jeden z troch najaktívnejších hráčov zápasu. Pre Fehérváryho to bol prvý duel s tromi mínusovými bodmi od 29. marca. Capitals sú na domácom ľade druhý najlepší tím Východnej konferencie. Prehra s Pittsburghom bola pre nich iba druhá z doterajších deviatich duelov pred vlastnými divákmi. Piatykrát za sebou sa vzájomný duel týchto tímov skončil víťazstvom hostí.V konfrontácii klubov z tzv. original six zvíťazili hráči Toronta nad Detroitom 3:1. Dvoma gólmi im k tomu pomohol útočník John Tavares, pre ktorého to boli prvé presné zásahy od hetriku proti Winnipegu. Po ňom v štyroch dueloch gólovo mlčal. Toronto zvíťazilo druhýkrát za sebou, Detroit prehral prvýkrát po dvoch víťazných zápasoch. Torontu chýbal opäť kapitán Auston Matthews, ktorého klub zapísal na listinu zranených hráčov. Hrať nebude ani v nasledujúcom zápase proti Montrealu, no podľa trénera Craiga Berubeho je šanca, že v ďalšom stretnutí by mohol byť k dispozícii.