Fehérváry sa dostal do top šestky nováčikov prvej polovice sezóny

Washington 1. februára (TASR) - Slovenského hokejového obrancu Martina Fehérváryho vybrala oficiálna stránka NHL do šesťčlenného All-star tímu nováčikov prvej polovice sezóny. Redaktor nhl.com Mike Morreale vyzdvihol skutočnosť, že Fehérváry absolvuje priemerne 19:24 min., čo je najviac zo všetkých ligových nováčikov.



Do bránky zaradili Alexa Nedeljkovica z Detroitu a prvý obranný pár tvorí popri Fehérvárym ďalší hráč Red Wings Nemec Moritz Seider. Najlepšími útočníkmi spomedzi nováčikov sú Američan Trevor Zegras z Anaheimu, Švéd Lucas Raymond z Detroitu a Kanaďan Tanner Jeannot z Nashvillu. "Slovenský obranca vedie nováčikovské hodnotenie v počte bodyčekov (113) a plusových/mínusových bodov (+15). V blokovaných strelách mu so 60 blokmi patrí štvrtá priečka a jeho 6 bodov (3+3) v 42 zápasoch znamená siedme miesto medzi nováčikmi," uviedol Morreale.