Fehérváry si pripísal asistenciu, no Washington prehral s Floridou 3:5
V akcii bol aj jeho krajan Dalibor Dvorský, ale jeho tím St. Louis doma prehral s Buffalom 2:4. Dvadsaťročný útočník odohral vyše 10 minút, ani raz nevystrelil na bránku.
Autor TASR,aktualizované
New York 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry si pripísal asistenciu v nočnom zápase NHL. Jeho Washington však prehral na ľade Floridy 3:5. Dvadsaťšesťročný obranca zaznamenal svoj 12. bod v sezóne, na konte má 3 góly a 9 asistencií.
Víťazný gól domácich dal obranca Aaron Ekblad, bol to jeho prvý gól od 11. októbra. Čakal tak naň 34 zápasov. „Zdá sa mi to ako dlhá doba. Je to naozaj skvelý pocit, že sme to dokázali. Washington má veľmi dobrý tím, sme radi, že sme zvíťazili. Potrebovali sme tieto body,“ citoval Ekblada portál nhl.com. V drese hostí dal Tom Wilson dva góly a mal aj jednu asistenciu, Dylan Strome skóroval a mal dve asistencie. Brankár „panterov“ Sergej Bobrovskij si pripísal 446. víťazstvo v kariére, posunul sa pred Terryho Sawchuka na ôsme miesto historickej tabuľky NHL v tejto štatistike.
V akcii bol aj Dalibor Dvorský, ale jeho tím St. Louis doma prehral s Buffalom 2:4. Dvadsaťročný útočník odohral vyše 10 minút, ani raz nevystrelil na bránku. „Šable “predĺžili svoju víťaznú sériu už na deväť zápasov. „Panuje u nás dobrá atmosféra. Je úžasné byť súčasťou tohto tímu,“ povedal autor víťazného gólu Zach Benson. Deväť zápasov za sebou vyhrali Sabres naposledy v roku 2018.
NHL-sumáre:
Florida Panthers – Washington Capitals 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Góly: 5. Lundell (Petry), 13. Reinhart (Jones, Marchand), 47. Marchand (Bennett, Jones), 54. Ekblad (Reinhart, Lundell), 60. Reinhart (Luostarinen, Ekblad) – 4. Wilson (FEHÉRVÁRY, Strome), 20. Wilson (Strome, Chychrun), 44. Strome (Wilson, Protas). Brankári: Bobrovskij - Thompson, strely na bránku: 29:25.
Carolina Hurricanes – New York Rangers 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 16. Aho (Nikišin, Ehlers), 50. Martinook (Chatfield, Miller), 65. Blake (Aho, Ehlers) – 2. Gavrikov (Panarin, Trocheck), 33. Brodzinski (Carrick, Robertson). Brankári: Bussi - Šesťorkin, strely na bránku: 34:19.
Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 29. Sanderson (Stützle, Tkachuk) – 16. Jenner (Sillinger, Coyle), 22. Severson (Voronkov, Sillinger), 42. Mateychuk (Severson, Coyle), 56. Marčenko (Marchment, Fantilli). Brankári: Merilainen - Greaves, strely na bránku: 28:22.
Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 46. Lowry (Barron) – 28. Jones, 33. Roslovic (Henrique, Savoie), 59. Hyman (McDavid). Brankári: Hellebuyck - Pickard, strely na bránku: 42:21.
St. Louis Blues – Buffalo Sabres 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Góly: 6. Schenn (Stenberg, Kyrou), 9. Snuggerud (Fabbri, Parayko) – 3. Östlund (Norris), 36. Tuch (Samuelsson), 42. Benson (Quinn, McLeod), 59. Krebs (Malenstyn). Brankári: Hofer - Lyon, strely na bránku: 18:34.
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 10. Drury (Colton), 34. Nečas (Landeskog, MacKinnon), 38. Nelson (Kiviranta, Girard), 59. MacKinnon (Lehkonen), 60. Makar (Ničuškin, Nelson) – 26. Perry (Fiala, Edmundson), 45. Armia (Kempe). Brankári: Blackwood - Forsberg, strely na bránku: 26:25.
Utah Mammoth – Nashville Predators 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Góly: 6. Peterka (Guenther, Keller), 24. Sergačjov (Schmaltz, Durzi), 45. Guenther (Crouse, Hayton) – 10. Josi (Forsberg, Stamkos), 28. Evangelista (Jost, Blankenburg), 52. Stamkos (O'Reilly, Evangelista), 54. Stamkos (O'Reilly, Perbix). Brankári: Vaneček - Saros, strely na bránku: 32:26.
Calgary Flames – Boston Bruins 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 34. Coleman (Backlund, Hanley), 62. Zary – 19. Peeke (Lohrei, Kuraly). Brankári: Wolf - Swayman, strely na bránku: 20:25.
Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Góly: 37. McNabb (Barbašev, Dorofejev), 43. Stone (Barbašev, Marner) – 1. Johansson (Brodin, Spurgeon), 15. Boldy (Eriksson Ek, Johansson), 21. Spurgeon (Johansson, Brodin), 25. Faber (Trenin, Kaprizov), 27. Eriksson Ek (Boldy, Johansson). Brankári: Hart (27. Schmid) - Gustavsson, strely na bránku: 16:27.
Anaheim Ducks – San Jose Sharks 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly: 16. Terry (Nesterenko), 37. Gauthier (Terry, Poehling), 44. Minťukov (Gauthier, Moore), 56. Terry (McTavish, LaCombe) – 11. Ferraro (Wennberg, Gaudette), 20. Celebrini (Wennberg, Toffoli), 27. Černišev (Celebrini, Dickinson), 33. Eklund (Celebrini), 54. Ostapchuk (Iorio, Goodrow). Brankári: Dostál (33. Mrázek) - Askarov, strely na bránku: 42:13.
Seattle Kraken – Vancouver Canucks 2:3 pp a sn (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 9. McCann (Dunn, Eberle), 20. Winterton (Melanson, Daccord) – 16. Karlsson (Öhgren), 26. Pettersson (Kane, Willander), rozh. nájazd Ohgren. Brankári: Daccord - Lankinen, strely na bránku: 39:24.
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 17:07 0 1 1 +1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 10:12 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
