Fehérváry si v NHL užil zápas pod holým nebom: Bolo to cool

New York 19. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si v NHL užil zápas pod holým nebom. Napriek prehre jeho Washingtonu 1:4 na štadióne Carter-Finley v Raleigh s domácou Carolinou, si z duelu odniesol pozitívny zážitok.



"Hrať tu bolo úžasné a bola to príjemná skúsenosť. To množstvo ľudí ma nadchlo, bolo to naozaj ‘cool’. Je len škoda, že sme nezískali dva body. Určite je to najväčšie publikom, pred akým som kedy hral. Tých 56-tisíc ľudí je oveľa viac ako druhý najväčší zápas, v ktorom som nastúpil," uviedol slovenský obranca vo svojom denníku, ktorý uverejňuje portál nhl.com/sk.



Fehérváry odohral 18:24 minút, pripísal si jednu strelu na bránku a rozdal štyri bodyčeky. Capitals bez Alexandra Ovečkina prehrávali 0:4 a podarilo sa im len znížiť na konečných 1:4. "V prvej a druhej tretine sme bohužiaľ nehrali našu hru. Oni hrali veľmi tvrdo, napádali a my sme si nedokázali tvoriť šance tak, ako sme potrebovali. Oni to potom premenili aj na góly a za stavu 0:4 je už veľmi ťažké vrátiť sa do zápasu," pokračoval 23-ročný slovenský hokejista, ktorý bol najmladším hráčom Capitals na ľade. "Teraz určite musíme zabrať. Tabuľka je veľmi tesná, takže je už dôležitý každý zápas. Každý duel musí vyzerať ako zápas play off. Treba zamakať a získať viac bodov," uzavrel Fehérváry.



Do štatistík sa asistenciou zapísal útočník Tomáš Tatar a prispel k víťazstvu New Jersey na ľade Pittsburghu 5:2. Slovenský krídelník vybojoval puk v útočnom pásme a Dawson Mercer vyrovnal na 1:1. Tatar zaznamenal 19. asistenciu a 31. bod v sezóne, do štatistík sa zapísal v troch z posledných piatich duelov.



Prvú prehru od 3. decembra zaznamenal brankár New Yorku Rangers Jaroslav Halák, ktorý tak ukončil osobnú sedemzápasovú sériu víťazstiev. V Calgary dostal slovenský brankár dva góly v prvej minúte, keď ho v priebehu ôsmich sekúnd prekonali Andrew Mangiapane (38. sekunda) a Nazem Kadri (46. sekunda). V riadnom čase už viac neinkasoval a pomohol tímu aspoň k zisku bodu. "Na začiatku sme ho nechali v kaši. Potom ukázal niekoľko neuveriteľných zákrokov," povedal na Halákovu adresu obranca Ryan Lindgren. V predĺžení nemal Halák šancu, pretože Mikael Backlund pred ním šikovne tečoval puk a rozhodol. Rangers tak prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu. Pre Haláka to bola tretia najdlhšia víťazná šnúra v kariére.



Po troch zápasoch na tribúne dostal šancu v drese Flames útočník Adam Ružička. V zostave nahradil Eliasa Lindholma, ktorého klub uvoľnil, keďže jeho manželka sa chystala k pôrodu prvého dieťaťa. Ružička bol na ľade 11:27 minúty a zaznamenal dve strely.



Pre zranenie hornej časti tela chýbal Tampe Bay v druhom zápase za sebou Erik Černák. Lightning prehrali na ľade Vegas 4:5.