Fehérváry skóroval, Nemec bol iba náhradník

NHL - sumáre



Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 55. Hartman (Spurgeon, Johansson) – 36. Malkin (Letang, Grzelcyk), 50. Crosby (Karlsson, Rakell), 59. Crosby (Jarry), Brankári: Fleury - Jarry. strely na bránku: 31:23.







Washington Capitals - Seattle Kraken 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)



Góly: 21. FEHÉRVÁRY (Protas, McMichael), 23. Strome (Sandin, Carlson), 56. McMichael (Carlson, Chychrun), 59. Ovečkin (Wilson, Dowd) – 13. Wright (Burakovsky, Larsson), 28. Eberle (Stephenson, Tolvanen). Brankári: Lindgren - Daccord, strely na bránku: 24:32.







Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 1:3 (0:1, 0:1, 1:1



Góly: 56. Drysdale (Konecny, Foerster) – 12. Glass (Noesen, L. Hughes), 26. Haula (Kovacevic, Dillon), 60. Mercer (Haula, Palát). Brankári: Fedotov - Allen, strely na bránku: 24:23.







Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)



Góly: 19. Jankowski (Morrow), 26. Jankowski (Roslovic, Robinson), 43. Stankoven (Gostisbehere, Aho), 58. Jarvis (Martinook, Staal) - 58. Iafallo, 60. Lowry. Brankári: Andersen - Hellebuyck, strely na bránku: 27:22.







New York Rangers - Columbus Blue Jackets 3:7 (1:1, 2:4, 0:2)



Góly: 20. Panarin (Lafreniere, Trocheck), 27. Schneider (Trocheck, Zibanejad), 28. Kreider (Zibanejad) - 6. Danforth (Werenski), 24. Fantilli (Voronkov), 24. Fantilli (Voronkov), 38. Olivier (Werenski, Fabbro), 39. Fabbro (Kuraly, Van Riemsdyk), 51. Johnson (Olivier, Jenner), 52. Fantilli (Marčenko, Severson). Brankári: Quick - Tarasov, strely na bránku: 35:28.







Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)



Góly: 25. Roy (McNabb, Smith), 30. Hertl (Korczak, Dorofejev), 49. Hertl (Stone, Eichel), 52. Saad, 58. Hertl (Stone, Eichel) - 12. Kopitar (Edmundson, Clarke), 19. Clarke (Kempe, Edmundson), 22. Byfield (Fiala, Laferriere), 39. Foegele (Danault, Gavrikov), 45. Moore (Danault, Foegele), 51. Kempe (Kopitar, Fiala). Brankári: Hill - Rittich, strely na bránku: 32:35.







Anaheim Ducks - New York Islanders 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 18. Colangelo (Gauthier, McTavish), 35. Helleson (Miňťuchov, Zegras), 41. McTavish (Carlsson), 49. Colangelo (Lundeström) - 56. DeAngelo (Cypľakov, Boqvist). Dostál - Högberg, strely na bránku: 27:32.







Vancouver Canucks - Dallas Stars 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)



Góly: 32. Forbort (Garland, Mancini) - 26. Harley (Dadonov, Lľubuškin), 40. Granlund (Ceci, Duchene), 49. Robertson (Duchene), 59. Rantanen (Ceci). Brankári: Lankinen - Desmith. Strely na bránku: 23:19.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:39 0 0 0 0 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 21:59 1 0 1 1 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 9. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry strelil svoj štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k víťazstvu Washingtonu nad Seattlom 4:2. Jeho krajan Šimon Nemec z tímu New Jersey sledoval duel vo Philadelphii iba z pozície zdravého náhradníka. Útočník "diablov" Tomáš Tatar bol s 10 minútami a 24 sekundami najmenej vyťažený útočník tímu, ktorý triumfoval 3:1.Fehérváry sa na začiatku 2. tretiny zapojil do ofenzívnej akcie, keď z druhej vlny prevzal prihrávku Alexeja Protasa a strelou švihom prekonal Joeya Daccorda. Vyrovnal tým na priebežných 1:1. Bol to pre neho 18. bod v sezóne (4+14), ktorým si vytvoril nové osobné maximum. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky a na prekonanie historického rekordu Waynea Gretzkého mu chýba už iba 9 presných zásahov. Capitals dosiahli štvrté víťazstvo za sebou a s 92 bodmi sú najlepší tím Východnej konferencie.Obrancovi New Jersey Šimonovi Nemcovi sa príliš nevydaril predošlý zápas proti Winnipegu (1:6) a tréner Sheldon Keefe ho nezaradil do zostavy proti Philadelphii. Vyhol sa však farme, na ktorú vedenie klubu poslalo obrancu Seamusa Caseyho. Nemca nahradila v zostave "diablov" nedávna akvicízia z NY Islanders Dennis Cholowski. V zápase tímov, ktoré prehrali predošlé tri zápasy, triumfovalo New Jersey 3:1.Zápas Minnesota - Pittsburgh priniesol špeciálnu emóciu pre brankára domácich Marca Andreho-Fleuryho. Bol to pre neho posledný zápas proti bývalým spoluhráčom z tímu "tučniakov." Už viackrát avizoval, že po prebiehajúcej sezóne ukončí kariéru. Najúspešnejšie roky absolvoval práve v Pittsburghu, s ktorým trikrát získal Stanleyho pohár. Penguins ukončili na ľade Wild štvorzápasovú sériu prehier, no naďalej figurujú na predposlednom mieste vo Východnej konferencii. Minnesota prehrala druhýkrát za sebou a je na druhej voľnej karte v Západnej konfrencii.Útočník Mark Jankowski zažil vydarený debut v drese Caroliny po príchode z Nashvillu v posledný deň prestupového obdobia. Dvoma gólmi sa podieľal na triumfe nad najlepším tímom Západnej konferencie Winnipegom 4:2. Hurricanes dosiahli štvrté víťazstvo za sebou.Hráči Columbusu neskórovali v predošlom zápase na ľade Floridy (0:3), no do bránky NY Rangers strelili v noci na pondelok sedem gólov. O tri z nich sa postaral útočník Adam Fantilli. Rangers prehrali tretí zápas za sebou. Pre tímy išlo o dôležitý zápas v súboji o voľnú kartu do play off. Columbus sa posunul na miesto prvej voľnej karty, Rangers strácajú jeden bod na druhé.Diváci v Las Vegas videli až 11 gólov v zápase, v ktorom domáci Golden Knights podľahli Los Angeles Kings 5:6. Domácim nepomohol k bodovému zisku ani hetrik českého útočníka Tomáša Hertla, ktorý trikrát prekonal krajana Davida Ritticha. Golden Knights prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách. Ich séria sa začala práve po prehre s Kings (2:5).Hráči NY Islanders prehrali na ľade Anaheimu prvýkrát od novembra 2019. Oporou domácich bol český brankár Lukáš Dostál, ktorý inkasoval iba jeden gól z 32 striel a aj to až v 56. minúte za stavu 4:0.Útočník Mikko Rantanen skóroval aj v druhom zápase po príchode do Dallasu. Gólom do prázdnej bránky uzavrel víťazstvo na ľade Vancouveru 4:1. Hosťom stačilo na štyri góly iba 19 striel na bránku. Napravili si chuť po prehre v Edmontone 4:5 a zvíťazili v ôsmich zápasoch z uplynulých desiatich.