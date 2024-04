Fehérváry skóroval, no Washington prehral aj štvrtý duel s Rangers

1. kolo play off NHL:



štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy:



Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 5:1



/stav série: 3:1/







Nashville Predators - Vancouver Canucks 3:4 pp



/stav série: 1:3/







Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 0:1 po 2. tretine



/stav série: 1:2/







štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Washington Capitals - New York Rangers 2:4



/konečný stav série: 0:4, postúpil New York/



(FEHÉRVÁRY za domácich 1+0)









New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti New York Rangers postúpili do semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom štvrťfinále zdolali Washington 4:2 a sériu vyhrali v najkratšom možnom čase. Obranca Capitals Martin Fehérváry, ktorý strelil jeden gól, tak môže posilniť slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta.Dvadsaťštyriročný zadák vyrovnal v 15. minúte svojim druhým gólom v play off na 1:1 a Washington sa dotiahol v prostrednej časti aj na 2:2. V úvode tretieho dejstva však poslal hostí opäť do vedenia Artemij Panarin a v poslednej minúte spečatil postup Rangers do prázdnej bránky Jack Roslovic. Fehérváry nastúpil vo všetkých štyroch dueloch play off s bilanciou dva góly a jedna asistencia.Colorado Avalanche vyhralo vo štvrtom zápase štvrťfinále Západnej konferencie nad Winnipegom Jets 5:1 a v sérii vedie už 3:1. Na triumfe sa podieľal troma gólmi ruský útočník Valerij Ničuškin. Brankár Alexander Georgiev mal 26 úspešných zákrokov. Jeden krok od postupu sú aj hráči Vancouveru, ktorí v noci na pondelok vyhrali v Nashville 4:3 po predĺžení. V ňom rozhodol Elias Lindholm, prvé tri góly hostí strelil Brock Boeser.