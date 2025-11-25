< sekcia Šport
Fehérváry strelil druhý gól v sezóne, Washington zdolal Columbus 5:1
Šimon Nemec mal dva plusové body pri víťazstve New Jersey nad Detroitom 4:3.
Autor TASR
New York 25. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry z Washingtonu strelil v nočnom zápase proti Columbusu svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k víťazstvu 5:1 po tom, čo strelou od modrej čiary zvýšil na priebežných 5:0. Jeho krajan obranca Šimon Nemec mal dva plusové body pri víťazstve New Jersey nad Detroitom 4:3. Útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis nebodoval pri prehre na ľade New Yorku Rangers 2:3.
Fehérváry sa v 45. minúte dostal k strele bez prípravy, na ktorú brankár Elvis Merzlikins nedosiahol aj pre zakrytý výhľad. Slovenský obranca bodoval v druhom zápase po sebe, na gól čakal od 12. októbra. Na ľade strávil celkovo 17:54 minút, počas ktorých sa prezentoval aj tromi plusovými bodmi a tromi zblokovanými strelami. V prebiehajúcej sezóne má po 23 odohratých zápasoch bilanciu 2 góly, 6 asistencií a 10 plusových bodov. Pre Washington to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov. Columbus prehral tretí zápas z predošlých štyroch.
Nemec bol druhý najvyťaženejší hráč tímu po spoluhráčovi Jonasovi Siegenthalerovi. V druhej obrannej dvojici vedľa Lukea Hughesa odohral celkovo 22:50 min, počas ktorých si okrem dvoch plusových bodov pripísal aj jednu strelu na bránku. Devils zvíťazili prvýkrát po troch prehrách.
Hráči NY Rangers ukončili sériu štyroch prehier víťazstvom nad St. Louis 4:3. Bol to pre nich iba druhý triumf na domácom ľade, na ktorom odohrali už 10 zápasov. V tejto bilancii sú jednoznačne najslabší tím Východnej konferencie. Blues prehrali piaty zápas z uplynulých šiestich. Dvorský nastúpil na pozícii centra druhej formácie s krídelníkmi Braydenom Schennom a Pavlom Bučnevičom. Prezentoval sa tromi hitmi, jednou zblokovanou strelou a zo siedmich buly vyhral iba jedno.
Obranca Erik Černák pre zranenie v dolnej časti tela vynechal duel proti Philadelphii. „Čaká ho dlhšia pauza, je to otázka niekoľkých týždňov,“ poznamenal tréner Tampy Bay Jon Cooper, ktorý sa posťažoval na výpadky viacerých hráčov, najmä obrancov. K dispozícii nemal Victora Hedmana ani Ryana McDonagha. Ofenzívny líder tímu Nikita Kučerov, ktorý nedohral predošlý zápas, sa napokon vrátil do zostavy a asistenciami sa podieľal na všetkých troch góloch svojho tímu. Brankár Andrej Vasilevskij dosiahol prvé čisté konto v sezóne a 41. v kariére. Pre Tampu Bay to bolo štvrté víťazstvo po sebe.
Hokejisti Nashvillu síce prestrieľali Floridu 39:25, napokon však obhajcovi Stanleyho pohára podľahli vysoko 3:8. Bola to pre nich tretia prehra po sebe, pričom z uplynulých trinástich zápasov zvíťazili len v dvoch. So 16 bodmi z 22 zápasov sú naďalej na poslednom mieste celej NHL. Florida si napravila chuť po domácej prehre s Edmontonom 3:6 a dosiahla piate víťazstvo z predošlých siedmich zápasov.
Hráči Los Angeles zvíťazili prvýkrát po troch prehrách, keď na domácom ľade zdolali Ottawu 2:1. Všetky tri góly padli v tretej tretine, v ktorej víťazný gól v presilovke strelil bývalý hráč Nových Zámkov Brandt Clarke.
V zápase Utah - Vegas zažiaril útočník domácich Logan Cooley, ktorý sa na triumfe 5:1 podieľal štyrmi gólmi a piatimi bodmi. Trojka draftu 2022 pritom strelila v uplynulých jedenástich zápasoch iba jeden gól. „Mamuti“ nadviazali na víťazstvo nad NY Rangers, ktoré prišlo po štyroch prehrách a vrátili Vegas domácu prehru 1:4 spred štyroch dní.
NHL - výsledky
New Jersey - Detroit 4:3, NY Rangers - St. Louis 3:2, Tampa Bay - Philadelphia 3:0, Washington - Columbus 5:1 (FEHÉRVÁRY za domácich 1+0), Nashville - Florida 3:8, Los Angeles - Ottawa 2:1, Utah - Vegas 5:1
