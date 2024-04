Fehérváry s gólom, bodovali aj Slafkovský a Pospíšil, Ullmark s nulou

NHL - výsledky:



Buffalo - Washington 6:2 /FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/, Montreal - Florida 5:3 /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/, New Jersey - Pittsburgh 3:6, New York Islanders - Chicago 2:1, Minnesota - Ottawa 3:2, Nashville - Boston 0:3, Calgary - Anaheim 3:5 /POSPÍŠIL za domácich 0+2/, Vegas - Vancouver 6:3



New York 3. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry strelil v noci na stredu svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Jeho Washington však prehral na ľade Buffala 2:6. Bodoval aj jeho krajan Juraj Slafkovský, ktorý dosiahol asistenciu, Montreal zdolal Floridu 5:3. Martin Pospíšil zaznamenal dve asistencie, no Calgary neuspelo proti Anaheimu 3:5. Šimon Nemec s New Jersey podľahol Pittsburghu 3:6.Fehérváry dosiahol presný zásah po 28-zápasovej odmlke, predtým naposledy skóroval 2. januára do siete Penguins. V súboji so Sabres sa presadil už v 3. minúte, keď ho našiel Michael Sgarbossa a slovenský obranca tvrdou strelou od modrej čiary prekonal Ukku-Pekku Luukkonena. Capitals viedli 1:0, ale domáci už po prvej tretine viedli 2:1 a nakoniec triumfovali rozdielom štyroch gólov. Fehérváry opäť nastúpil v prvej obrannej dvojici tímu s Johnom Carlsonom a okrem jeden strely, ktorá znamenala presných zásah, mal aj tri hity, odohral 20:36 minúty a bol druhý najvyťažovanejší hráč Washingtonu. V tejto sezóne odohral 58 duelov a získal 14 bodov (3+11). Hostia prehrali tretie stretnutie v rade, ale stále sa držia na postupovej priečke do play off. Výrazný podiel na triumfe Buffala mala prvá formácia. John-Jason Peterka strelil dva góly a pridal asistenciu. Tage Thompson, Alex Tuch a Rasmus Dahlin mali zhodne bilanciu 1+2. Sabres si udržali šancu na postup do vyraďovacej časti. Útočník domácich Jeff Skinner odohral jubilejný 1000. duel v NHL.Slafkovský nastúpil tradične v prvej formácie Canadiens a bodoval v desiatom z uplynulých jedenástich duelov. Slovenský krídelník sa v úvode tretej dostal k puku na červenej čiare, našiel Colea Caufielda, ktorý obišiel bránky Panthers a zasunul puk za brankára Anthonyho Stolarza. Najvyššie draftovaný hráč roka 2022 a má po 74 dueloch na konte 42 bodov (15+27). Slafkovský odohral 18:46 minút, zaznamenal päť striel, tri hity, pripísal si plusový bod a tri dvojminútové tresty. Druhýkrát v rade ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Výrazný podiel na triumfe Montrealu proti Floride mal kapitán Nick Suzuki, ktorý zaznamenal dva presné zásahy a Sam Montembeault s 37 úspešnými zákrokmi.Ani dve asistencie Pospíšila nepomohli Flames uspieť proti Ducks. Slovenský útočník zaznamenal prvýkrát v kariére dva body v jednom stretnutí. V 31. minúte sa začalo u neho akcia, ktorú po individuálnej akcii zakončil Andrej Kuzmenko. V polovici tretej časti jeho strelu tečoval Kuzmenko, znížil na 3:4, ale to bolo zo strany Calgary všetko. Pospíšil strávil na ľade 15:16 minúty, pripísal si jednu strelu a sedem hitov. V tomto ročníku odohral 55 zápasov s bilanciou osem gólov a dvanásť asistencií. Flames prehrali šiesty z predchádzajúcich siedmich duelov a ich šanca na postup do play off už je len v teoretickej rovine. Anaheim uspel po piatich zápasoch, Alex Killorn strelil dva góly, Troy Terry mal bilanciu 1+2 a Olen Zellweger dosiahol tri asistencie.Devils v zostave s Nemcom prehrali proti Pittsburghu 3:6. Hrdinom hostí boli dvojgóloví Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Ruský útočník pridal aj asistenciu. Penguins vyšla predovšetkým tretia tretina, keď strelili päť presných zásahov a tešili sa zo štvrtého triumfu z uplynulých piatich zápasov. Pittsburgh sa vrátil späť do hry o vyraďovaciu časť. Na Washington, ktorému patrí druhá voľná karta vo Východnej konferencii, strácajú len tri body. Nemec odohral 18:15 minúty a mal dve "mínusky".Boston potvrdil prvé miesto v Atlantickej divízii a triumfoval na ľade Nashvillu 3:0. Linus Ullmark predviedol 31 zákrokov, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a ôsme v profiligovej kariére. Švédsky brankár si v stretnutí pripísal aj asistenciu. Bruins potiahli českí útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha, keď obaja zaznamenali zhodne gól a asistenciu. Skóroval aj Charlie Coyle.