Fehérváry strelil svoj prvý gól v sezóne, Capitals zvíťazili 5:1

NHL - výsledky:



Los Angeles - Seattle 8:9 pp, Boston - Tampa Bay 3:1, Montreal - San Jose 0:4, Pittsburgh - Carolina 2:3 pp, Philadelphia - New York Islanders 3:1, Nashville - Anaheim 2:1 pp, Winnipeg - Colorado 5:0, Calgary - Florida 6:2, Vancouver - Washington 1:5

New York 30. novembra (TASR) - Hokejový útočník Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin vytvoril nový rekord v počte gólov na klziskách súperov. V nočnom zápase na ľade Vancouveru Canucks strelil dva góly, keď najskôr vyrovnal a následne prekonal rekordný zápis Waynea Gretzkyho. Bol to pre neho 403. presný zásah na súperovom ľade.Jeho slovenský spoluhráč Martin Fehérváry v službách Capitals strelil svoj prvý gól v sezóne 2022/2023, keď v 56. minúte presným zásahom do prázdnej bránky zavŕšil víťazstvo Washingtonu nad Vancouverom na 5:1. Juraj Slafkovský, Adam Ružička ani Erik Černák v nočných zápasoch NHL nebodovaliFehérváry sa prvého gólu v sezóne dočkal v 24. zápase. V NHL to bol jeho deviaty presný zásah, predošlých osem zaznamenal v ročníku 2021/2022. Dosiahol ho po tom, čo v obrannom pásme získal odrazený puk a pohotovo ho poslal do prázdnej bránky domácich. V zápase zaznamenal aj dva plusové body a s odohratým časom 22:39 min bol druhý najvyťaženejší hráč Capitals.Obranca Erik Černák bol jeden zo štyroch hráčov Tampy Bay, ktorí odohrali vyše 20 minút (20:51), ale ani oni nedokázali zastaviť víťaznú sériu Bostonu na domácom ľade. Bruins doma triumfovali vo všetkých 13 doterajších zápasoch sezóny. Už predošlom zápase proti Caroline (3:2) vytvorili rekord NHL.Juraj Slafkovský začal duel proti San Jose Sharks na krídle štvrtej formácie, no počas stretnutia ho tréner Martin St. Louis posunul na viacero striedaní do tretieho útoku k Seanovi Monahanovi a Joshovi Andersonovi. Canadiens ani Slafkovskému to však k bodom nepomohlo.Nebodoval ani útočník Adam Ružička, ktorý odohral vyše 14 minút a mal mínusový bod pri víťazstve Calgary nad Floridou 6:2.