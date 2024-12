Fehérváry zaznamenal asistenciu, Montreal zvíťazil vďaka gólu Laineho

NHL - výsledky:



Boston - Detroit 3:2 pp, Buffalo - Colorado 4:5, Carolina - Seattle 2:4, Montreal - New York Islanders 2:1 pp, Pittsburgh - Florida 5:4 pp, Washington - San Jose 1:2 pp /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/, Minnesota - Vancouver 3:2 pp, Winnipeg - St. Louis 1:4, Calgary - Columbus 3:0, Vegas - Edmonton 1:0

New York 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal v noci na stredu v zámorskej NHL asistenciu. Jeho Washington však prehral so San Jose 1:2 po predĺžení. Z triumfu sa tešil Martin Pospíšil, ktorého Calgary zvíťazilo nad Columbusom 3:0. Uspel aj Montreal v zostave s Jurajom Slafkovským, zdolal New York Islanders 2:1 po predĺžení.Fehérváry bodoval v druhom zápase za sebou a pripísal si šiestu asistenciu v ročníku. V 34. minúte mu po vyhratom vhadzovaní prikopol puk Ivan Mirošničenko a slovenský obranca našiel medzi kruhmi voľného Nica Dowda, ktorý vyrovnal na 1:1. Pre 34-ročného amerického útočníka to bol siedmy gól v sezóne a 77. presný zásah v základnej časti. Fehérváry odohral 18:24 minúty a zaznamenal aj jeden plusový bod, tri strely a hit. V drese Sharks sa presadil Tyler Toffoli a už po 39 sekundách predĺženia rozhodol počas presilovej hry William Eklund. Capitals neuspeli po štyroch triumfoch, San Jose zvíťazilo v treťom zápase za sebou a štvrtom z uplynulých piatich stretnutí.Fín Patrik Laine má za sebou úspešný debut v drese Canadiens. Dvadsaťšesťročný útočník prišiel do Montrealu v auguste výmenou z Columbusu. Počas septembrovej predsezónnej prípravy si však zranil koleno v zápase s Torontom. Rozhodol sa neabsolvovať operáciu a liečil sa konzervatívnym spôsobom. Proti Islanders sa presadil v 28. minúte, keď zakončením z ľavého kruhu počas početnej výhody prekonal Iľju Sorokina. Hostia odpovedali ešte v druhej časti vďaka Andersovi Leemu. Montreal sa však napokon tešil z víťazstva, kapitán Nick Suzuki rozhodol v predĺžení. Kanadský útočník si pripísal v stretnutí aj asistenciu. Slafkovský nastúpil v druhom útoku s Kirbym Dachom a Lainem, strávil na ľade 17:23 minúty, pripísal si jednu strelu a "mínusku".Hráči Calgary sa tešili po štyroch prehrách v sérii. K triumfu nad Columbusom prispel český brankár Daniel Vladař, ktorý predviedol 16 zákrokov a dosiahol druhé čisté konto v sezóne a štvrté v profiligovej kariére. Za Flames sa presadili Rasmus Andersson, Kevin Bahl a Jegor Šarangovič. Kapitán domácich Mikael Backlund mal dve asistencie. Pospíšil odohral 19:36 minúty a mal tri strely. Columbus tak nebodoval po šiestich dueloch, v ktorých pätkrát uspel. Flames a Blue Jackets si pred zápasom uctili pamiatku Johnnyho Gaudreaua videopoctou a slávnostným vhadzovaním s členmi rodiny Gaudreauovcov. Johnny zomrel spoločne s bratom Matthewom 29. augusta po tom, čo ich na bicykloch zrazil opitý vodič. Počas kariéry v zámorskej NHL hral práve za tieto dve mužstvá. Úvodných deväť sezón kariéry odohral Johnny v drese Calgary, následne strávil dva roky v Columbuse.Až v polovici z 10 duelov nočného programu rozhodlo o výsledku predĺženie. Pittsburgh zdolal Florida 5:4 vďaka gólu Bryana Rusta. V súboji dvoch tímov, ktorí vyhrali predcházajúce tri zápasy, sa tak tešili Penguins. Za Panthers mal štyri body (2+2) Matthew Tkachuk a prekonal hranicu 600 bodov v základnej časti. Boston uspel nad Detroitom 3:2, keď sa v 63. minúte presadil Pavel Zacha. Aj Minnesota nad Vancouverom vyhrala 3:2. O štvrtom triumfe Wild za sebou rozhodol 24 sekúnd pred koncom extračasu ruský útočník a najproduktívnejší hráč súťaže s 39 bodmi Kirill Kaprizov.