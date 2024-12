Fehérváry zaznamenal asistenciu, Slafkovský bez kanadského bodu

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)



Góly: 23. Peterka (Cozens, Clifton), 36. Samuelsson (Power, Peterka), 52. Power (Kulich, Samuelsson) – 2. McMann (Domi, N. Robertson), 7. Matthews (W. Nylander, Marner), 22. N. Robertson (Rielly, Timmins), 25. Domi (McMann, Marner), 31. Pacioretty (W. Nylander, Tavares), 60. W. Nylander (Tavares, C. Tanev). Brankári: Luukonen (25. Reimer) - Murray, strely na bránku: 27:29







Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)



Góly: 14. Kane (Copp, DeBrincat), 20. Veleno (Petry, Rasmussen), 42. Motte (Rasmussen) – 8. Heineman (J. Evans, Matheson), 19. J. Evans, 49. Xhekaj (Armia, Heineman), 53. Laine (Hutson, Caufield). Brankári: Talbot - Montembeault, strely na bránku: 28:33







Florida Panthers - St. Louis Blues 2:1 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 31. Balinskis (Barkov, M. Tkachuk), 65. Barkov (Ekblad, Reinhart) – 10. Sundqvist (Texier, Z. Bolduc). Brankári: Bobrovskij - Hofer, strely na bránku: 27:27







Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)



Góly: 20. Protas (Mangiapane, M. Roy), 37. Vrána (Lapierre, T. Raddysh), 40. McMichael (FEHÉRVÁRY, Dubois) – 51. Jarvis (Sebastian Aho, Burns). Brankári: Lindgren - Kočetkov, strely na bránku: 22:25







Dallas Stars - New York Rangers 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)



Góly: 2. Hintz (Lundkvist, J. Robertson) – 11. R. Smith, 16. Trocheck (Fox, Panarin), 58. Kreider (Cuylle, Trocheck). Brankári: Oettinger - Šesťorkin, strely na bránku: 42:30







Minnesota Wild - Utah Hockey Club 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 11. Zuccarello (Kaprizov, Rossi) – 12. Guenther (McBain, L. Cooley), 51. Guenther (Sergačov, Schmaltz). Brankári: Fleury - Vejmelka, strely na bránku: 29:18







Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)



Góly: 23. Carlsson (Trouba, McGinn), 54. Killorn – 27. Kelly (L. O'Connor), 31. Ničuškin (Makar, Girard), 44. Makar (MacKinnon, Rantanen), 59. MacKinnon (Rantanen, Ničuškin). Brankári: Gibson - Wedgewood, strely na bránku: 31:26







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:41 0 0 0 -2 1 2



Martin Fehérváry (Washington) 20:10 0 1 1 +2 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 21. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry si pripísal v noci na sobotu asistenciu v zámorskej NHL a prispel tak k výhre Washingtonu, ktorý zdolal Carolinu 3:1. Dvadsaťpäťročný slovenský obranca bol v 40. minúte pri góle Connora McMichaela na priebežných 3:0.Fehérváry bol v druhej obrannej dvojici s Mattom Royom, ktorý mal taktiež asistenciu – po jednom kanadskom bode si pripísal každý člen druhej formácie. Pri góle posunul McMichaelovi puk od modrej čiary a jeho spoluhráč zakončil spomedzi kruhov. Fehérváry mal aj dve plusky, strelu na bránu, dva bloky, jeden hit a na ľade bol 20:10 minúty. Čisté konto zobral brankárovi Charliemu Lindgrenovi v 51. minúte útočník Seth Jarvis. Capitals napriek tomu zvíťazili a udržali si pozíciu lídra Východnej konferencie.povedal útočník Washingtonu Alexej Protas.Fehérváryho krajan Juraj Slafkovský zaznamenal s Montrealom triumf na ľade Detroitu (4:3). Stretnutie ukončil s dvoma mínuskami a obdržal i dvojminútový trest za krosček. Na ľade bol 17:41 minúty a na bránu vystrelil raz. Plný bodový zisk pre Canadies zariadil v 53. minúte v presilovej hre fínsky útočník Patrik Laine. Montreal zaznamenal druhé víťazstvo za sebou. Práve streľba v presilových hrách je Laineho silnou stránkoupovedal na adresu svojho spoluhráča obranca Kaiden Guhle.uviedol pre oficiálny web súťaže Derek Lalonde, kouč "červených krídel".Ďalej pokračuje negatívna séria Buffala – hráči Sabres podľahli Torontu 3:6 na vlastnom ľade a prehrali už 12. zápas za sebou. V drese "javorových listov" chytal prvýkrát od 2. apríla minulého roka kanadský brankár Matt Murray. Do štatistík sa za hostí zapísalo šesť rôznych strelcov Bobby McMann, Auston Matthews, Nick Robertson, Max Domi, Max Pacioretty a William Nylander.Tretie víťazstvo za sebou dosiahli hráči Floridy, naopak, St. Louis prehralo tretíkrát za sebou (2:1 pp). Blues síce viedli zásluhou švédskeho útočníka Oskara Sundqvista, no v prostrednej časti vyrovnal lotyšský obranca Uvis Janis Balinskis a víťazstvo Maple Leafs zariadil 17 sekúnd pred koncom predĺženia kapitán "panterov" Aleksander Barkov.Dallas viedol po 106 sekundách nad NY Rangers po góle Roopeho Hintza, no ešte v prvej tretine otočili priebeh duelu Reilly Smith a Vincent Trocheck, ktorých tím nakoniec vyhral 3:1. Rangers v záverečnom dejstve ustáli päťminútovú oslabovku po vylúčení Matthewa Rempeho. Stars mali streleckú prevahu 42:30, no v bránke Rangers sa blysol ruský brankár Igor Šesťorkin, ktorý zneškodnil 41 striel. Dôležitých 18 zákrokov predviedol v úvodnom dejstve.Utah zaznamenal štvrtú výhru v sérii – tím zo Salt Lake City bodoval v siedmom stretnutí za sebou, v noci na sobotu uspel na ľade Minnesoty 2:1. Oba góly Utahu vsietil Dylan Guenther, ktorý sa strelecky presadil v štvrtom dueli po sebe, pričom bodoval v šiestom v sérii.Troma bodmi sa zaskvel pri víťazstve Colorada nad Anaheimom (4:2) útočník Nathan MacKinnon. Víťazný presný zásah zaznamenal v 44. minúte obranca Cale Makar, po jeho góle síce znížil Alex Killorn, no triumf Avalanche poistil do prázdnej bránky práve MacKinnon. Hosťujúci útočník si pripísal na svoje konto aj dve asistencie a z uplynulých šiestich stretnutí nebodoval iba v jedinom.poznamenal tréner "káčerov" Greg Cronin.